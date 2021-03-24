楊潤雄︰涉社會動亂教師失德投訴　95宗不成立　取消兩教師註冊

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-24 13:29

自前年反修例事件後，教師專業操守被受關注。教育局局長楊潤雄今早在立法會接受議員質詢時表示，由2019年6月中至2020年12月底，共接獲269宗與社會動亂有關的教師專業失德投訴，大致完成調查244宗個案，當中95宗不成立。 在成立的個案中，局方取消2名教師的註冊，向28名教師發出譴責信，向24名教師發出警告信，並向27名教師發出書面勸喻，及向28名教師作出口頭提示。其餘個案有些已初步成立，正按既定程序處理。 他又透露，在過去5年間，有接近20宗個案，因教師涉被拘捕或起訴，被校方停職；過去年半，官校佔3宗個案，有一人被停職，兩人被調離教學崗位。

教育局局長楊潤雄指，官校與津校在處理被捕教師上有分別。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄回覆民建聯議員周浩鼎質詢時表示，按照《資助則例》，如教員已經或有可能涉及刑事訴訟，或涉及嚴重不當行為，學校可按僱傭條例，著令涉事教師停職。而教育局曾多次向學校發信及指引，提及學校處理被捕教職員的基本原則，應以學生福祉為考慮，包括人生安全、品德培養及學習質素的影響。

如教師干犯嚴重罪行，即使未結案，學校亦要為教師接觸學生做風險評估，如涉縱火、暴動、傷人、管有毒品及違禁武器、性罪行等，應暫停教職員的職務；如有職員被捕但未落案起訴，學校應詳細檢視事件性質及嚴重性，考慮是否讓涉事教師在校任教。在教師被停職期間，學校可使用政府資源聘請代課老師，一般而言，如教師無履行教學職務，不會獲發薪金。

被捕教師處理 楊潤雄：官校須即時停職

經民聯議員梁美芬關注，官立學校需否按照公務員事務局規定，參與非法公眾活動而被捕及調查的公務員要即時停職，津貼中學會否有相應一致的安排。

楊潤雄指，官立學校會按照公務員事務局的規定去處理被捕教師，但津貼學校做法則有所不同，亦不會有一致的處理準則，因津校與官校的聘用條件、所屬僱主有別，但強調學校須以學生利益為大前題，考慮涉事教師繼續任教，對學生有何影響，當局亦會與學校討論個案，視乎雙方會否有很大差異而跟進。他又強調，不論被捕教師是否被定罪，當局都會在法律程序完結後，檢視有關教師註冊的資格。