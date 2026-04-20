英基幼稚園賄賂案　前主任林珍妮收款逾64萬認是購物狂　囚25個月

英基國際幼稚園（烏溪沙）前行政主任林珍妮，涉向多名家長索款逾64萬元賄款，以助他們的子女插隊獲該校幼兒班取錄，林及多名家長同被廉署控告。林珍妮在求情信自稱是「不善理財的購物狂」，因為陷入經濟窘境犯案，她願意承擔責任，早日獲釋照顧家人。陳官斥林是事件的主腦，罪責最重，她嚴重破壞英基的信任和聲譽，利用父母對子女優質教育的渴求犯案，完全暴露其貪婪。考慮到林認罪和任污點證人，減刑50%後判囚25個月，並須3年內向英基支付64萬元。。



女被告林珍妮（54歲）承認4項代理人接受利益及5項串謀使代理人收受利益罪，餘下代理人索取利益等4罪獲存檔法庭。案發於2018年9月至2021年8月。

英基前行政主任林珍妮。(盧翊銘攝)

被告林珍妮案發時在英基國際幼稚園（烏溪沙）任職。（資料圖片）

14名家長等囚8至14月 另有人在逃

林認罪後曾出庭指證曾賄賂她13名家長及1名商人，該14人早前已全部被裁定罪名成立，被判囚8至14個月。該些家長不乏背景不錯的人，包括有臨床心理學家、岩土工程師，亦有曾投資銀行工作。有家長早前求情時，直指林才是始作俑者，指她主動向家長索款；亦有家長稱，覺得英基的制度，會先優惠買學券及有其他子女已在校就讀的家庭，認為制度本身存在不公。控方早前透露，有部份涉行賄的家長在逃。

林案發時處理幼兒班的入學申請

案情指，林珍妮2011年入職英基任行政人員，案發時處理幼兒班入學申請。案發時，有家長的女兒面試後被列入輪候名單，當時有101人的優先取錄次序高於其女兒。該家長向林查詢申請進度並要求提供學位。林表示可收取2萬元助安排學位，家長同意。家長在女兒獲取錄後，將一袋現金及一個蘋果批放在快餐店待林取。

林收取賄款後有為該些家長的子女打尖插隊

另一事件涉及有家長遲交入學申請，林收取10萬元後，安排其子打尖212人。至於其餘家長，則被索取2至10萬元，助他們的子女獲得面試機會及學位等。有家長曾問林安排是否安全，林稱只要家長不告訴他人便安全。

校方發現後林已被解僱

校方於2021年發現林處理的部分入學申請違反取錄政策，將林解僱。林同年4月被捕，警誡下承認受賄助安排學位。

案件編號：DCCC 703/2022, DCCC 603/2023（合併）