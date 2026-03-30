圖插隊入英基賄賂案　定罪女家長稱整件事她只為了孩子　官明判刑

英基國際幼稚園（烏溪沙）十多名家長等人涉行賄該校前行政主任，圖插隊入學案，最後一名家長今（30日）於在西九龍法院（暫代區院）求情。辯方指：「成件事發生係為咗細路仔。」女被告稱她並非為了自己利益，望法庭睇在孩子受苦份上，懇求法庭輕判，索取社會服務令報告或判緩刑，若不行則希望判短期監禁。暫委法官陳慧敏反駁，被告行為令一些循規蹈矩的家長的子女喪失入讀機會，拒絕索取報告，涉案家長案件明判刑。



同案共14人罪成

被告徐惠謙（42歲，家庭主婦）被裁定一項串謀使代理人接受利益罪成。本案共14名被告：蔡慧妍、李俊朗、林泯希、張珈銘、徐惠謙、江靜雯、黃詠雯、劉映均、馬賢文、李洁冰、黃美雪、麥偉琪、朱霜叶及蕭裕邦，首13人為家長，蕭裕邦是其中一名家長的生意伙伴，他們年齡介乎33至45歲。各被告面對至少1項串謀代理人接受利益罪，江另被控煽惑代理人索取利益罪。案發於2018年9月至2021年8月之間，賄款介乎2萬元至20萬元。

英基前行政主任林珍妮(右)早前已認罪並有轉作控方證人指證各家長。(盧翊銘攝)

14名涉曾付款給林珍的家長或相關人士，早前在西九龍法院被裁定罪成。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

收賄的女主任認罪兼作控方證人

同案女被告林珍妮(56歲)，案發時是英基國際幼稚園(烏溪沙)(英基烏溪沙幼稚園)時任行政主任，她於2024年10月承認9罪，包括5項串謀使代理人接受利益罪，及3項代理人接受利益罪。

有家長投訴指英基本身的制度亦有不公

早前有家長求情稱，事件的始作俑者是林珍妮，亦有家長投訴，英基本身的制度亦有不公平之處，亦有家長求情指審訊有延誤之嫌，對他們不公。案件在2024年10月開始審訊，至今年2月才有裁決。

案件編號：DCCC 703/2022，DCCC 603/2023（合併）