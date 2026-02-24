英基前主任收賄助入學案　14人包括13家長行賄罪成　全部還押候判

英基國際幼稚園（烏溪沙）前行政主任林珍妮，涉向十多名家長收取2萬至20萬元賄款，安排該些家長的子女插隊入學，林及十多名家長被廉署起訴。林早前認罪，另14人，包括13名家長，否認串謀使代理人接受利益等13罪，案件早前經審訊後，今(24日)在西九龍法院（暫代區院）裁決，暫委法官陳慧敏指污點證人林珍妮是誠實證人，信她利用幼稚園收生系統的漏洞，自行為涉案家長的子女插隊安排學位，裁定不認罪的14人全部罪成。



辯方求情指本案是「難為天下父母心」，惟陳官反問行賄是否正確的方法，表明賄賂罪要判阻嚇刑罰，監禁無可避免，全部被告須還押。



14名被告有13人是家長

14名被告：蔡慧妍、李俊朗、林泯希、張珈銘、徐惠謙、江靜雯、黃詠雯、劉映均、馬賢文、李洁冰、黃美雪、麥偉琪、朱霜叶及蕭裕邦，首13人為家長，蕭裕邦是其中一名家長的生意伙伴，他們年齡介乎33至45歲。各被告面對至少1項串謀代理人接受利益罪，江另被控煽惑代理人索取利益罪。案發於2018年9月至2021年8月之間，賄款介乎2萬元至20萬元。

林珍妮早前已承認9罪

同案女被告林珍妮(56歲)，案發時是英基國際幼稚園(烏溪沙)(英基烏溪沙幼稚園)時任行政主任，她於2024年10月承認9罪，包括5項串謀使代理人接受利益罪，及3項代理人接受利益罪。

案發於2019至2022年度

案件涉及2019至2022三個學年英基烏溪沙幼稚園的幼兒班入學申請。該校每年9月接受入學申請，於2018年9月至2021年8月案發期間，相關申請由林珍妮處理。

除13家長亦有商人為生意夥伴而行賄

案情透露，案中13名家長及商人蕭裕邦，分別向林珍妮提供2萬元至20萬元不等的賄款，共約110萬元，以換取英基提供幼兒班學位予12名學童，即涉案11個家庭的子女，以及蕭裕邦生意夥伴的女兒。

涉案學童面試後只在輪候名單較後位置

家長江靜雯藉此手段令其孩子獲取錄後，主動聯絡林，又煽惑林由其好友蔡慧妍收賄款，以協助蔡的孩子獲得學位。

廉署調查發現，涉案12名學童通過幼兒班入學面試後，原本均在輪候名單中較後位置，但各被告支付賄款後，該12名學童均獲優先插隊入讀該幼稚園。

林是處理收生的唯一職員

陳官裁決指，林珍妮作供時，清晰交代她與各被告交涉的情況，所言合情合理，並無犯駁之處，盤問下亦沒有動搖，裁定她是誠實證人。

此外，林亦是處理收生的唯一職員，她利用幼稚園收生系統的漏洞，自行為涉案家長的子女插隊安排學位，違反英基的入學守則，操弄目標人選入讀幼稚園。

廉署提醒家長切勿行賄

廉署提醒家長，為子女辦理入學申請時，切勿行賄學校教職員以換取入學機會。家長如被索賄，應拒絕並立即向廉署舉報。廉署已為幼稚園的收生程序提供適切的防貪建議，並定期舉辦專門的防貪講座，以進一步提升業界的防貪能力。幼稚園應參考廉署編制的《幼稚園運作防貪指南》，加強防貪措施及提高收生程序的透明度。

