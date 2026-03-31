英基幼稚園賄賂案　14名家長等為子女插隊入學行賄　囚8至14月

英基國際幼稚園（烏溪沙）前行政主任林珍妮涉向十多名家長收取用，家長當中包括有兒童心理學博士銜頭的媽媽， 林收取2萬至20萬元賄款後，為該些家長的子女插隊入學，有孩子打尖超過200人，涉及賄款約110萬。13名家長，及一名作中間人行賄的商人，早前被裁定罪成，今（31日）於在西九龍法院（暫代區院）判刑。暫委法官陳慧敏指，明白父母望子成龍和贏在起跑線，但大前提是要守法，本案嚴重破壞入學制度公平性，判14人入獄8至14個月。



林珍妮早前認罪並作控方證人，她在供詞提到，14名家長等人的子女，在英基取錄政策中屬最低的「其他」類別，即使他們面試成功，也不確保可獲分派學位。林最早認罪，她將會於4月16日求情，並會在4月20日判刑。



英基前行政主任林珍妮。(盧翊銘攝)

有家長求情時稱英基會先收買學券，或有兄弟姊妹在校就讀的學生，認為制度本身存在不公。

14被告涉曾付林2萬至20萬元

同案14名被告：蔡慧妍、李俊朗、林泯希、張珈銘、徐惠謙、江靜雯、黃詠雯、劉映均、馬賢文、李洁冰、黃美雪、麥偉琪、朱霜叶及蕭裕邦，首13人為家長，蕭裕邦是其中一名家長的生意伙伴，他們年齡介乎33至45歲，各被裁定最少1項串謀代理人接受利益罪，江另被控煽惑代理人索取利益罪。案發於2018年9月至2021年8月之間，賄款介乎2萬元至20萬元。

有被告子女獲打尖212人

14名被告均曾向林提供2至20萬元插隊費，安排他們的子女插隊，有被告的子女打尖212人。英基收到匿名投訴後展開調查，揭發事件。其中6名被告曾出庭自辯，本身是兒童心理學博士的被告稱10萬元為面試培訓費，有人稱是行政費，均被陳官拒納他們的證供。

指學校先取錄買學債家長認為制度不公

辯方求情指，林珍妮才是始作俑者，大部分家長並無主動提出付款，林卻極為貪心，利用父母對子女入學殷切的弱點，誘使多名家長犯法。本案對社會影響的深遠程度較低，涉案幼稚園是迎合一小撮某階層的人，因此沒有令大部分人受影響。學校會優先取錄有買學債或有兄弟姊妹就讀的申請人，入學制度本來就不完全公平。

林珍妮認罪收款並指證各家長被告

女被告林珍妮(56歲)，案發時是英基國際幼稚園(烏溪沙)(英基烏溪沙幼稚園)時任行政主任，她於2024年10月承認9罪，包括5項串謀使代理人接受利益罪，及3項代理人接受利益罪。她並有轉作方證人指證各家長被告。

案件編號：DCCC 703/2022，DCCC 603/2023（合併）