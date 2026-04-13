19人申請電工牌訛稱有5年工作經驗　一人串謀欺詐罪成判囚兩個月

廉政公署早前揭發有人偽造5年電工工作經驗的證明文件，向機電署申請註冊電工牌照，19名電工及一名涉嫌發出證明的公司東主被控多項串謀欺詐罪。其中一名41歲涉案電工花3萬元獲取虛假工作證明，今日（13日）被判囚兩個月。其餘被告案件於周四（16日）再提訊，以待控方將案件轉介區域法院答辯。



廉政公署早前揭發有人虛報工作經驗以申請註冊電工牌照，其中一名41歲涉案電工今日（13日）在觀塘裁判法院判囚兩個月。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

電工不符申請電工牌 花萬元獲取虛假工作證明

41歲電工葉文林早前承認一項串謀欺詐罪，案情指葉文林欲向機電署申請「電工A牌」，但自知缺乏工作經驗，不符合申請要求，遂經朋友介紹下尋求建一電力及室內設計公司東主封德立協助，並支付30,000元報酬。按規定，「電工A牌」申請人需符合多項要求，包括具備最少五年電工的工作經驗。

封德立其後於2023年1月初向葉文林提供一份由一間電業承辦商發出的虛假工作證明，聲明葉文林於2016年9月至2022年11月期間受僱於該間承辦商。葉文林於最終於2023年1月獲批「電工A牌」。

串謀欺詐罪成 判囚兩個月

裁判官劉淑嫻判刑時指出，本案涉及公眾利益及安全，法庭需要維護市民對制度的信心。裁判官以監禁4.5個月為量刑起點，考慮到被告認罪及各項求情因素，扣減刑期後判處他入獄兩個月。

另一名被起訴的61歲電工羅偉明，早前承認一項串謀欺詐罪，涉及串謀他人詐騙機電署向他發出「電工A牌」。案件押後至6月25日判刑。

涉嫌發虛假證明的公司東主 案件周四再提堂

至於59歲的封德立及其餘17名電工，年齡介乎37至66歲，早前亦被分案起訴。封德立被控共26項串謀欺詐罪名，其餘被告則各被控一項串謀欺詐罪名。案件押後至本星期四在觀塘裁判法院再提訊，以待控方將案件轉介區域法院答辯。

廉署調查發現，封德立是建一電力及另外兩間涉案工程公司的東主。他涉嫌協助涉案電工偽造五年電工工作經驗的證明文件，以便他們向機電署申請註冊「電工A牌」。