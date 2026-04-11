上月遭廉署等調查　國泰君安國際據報委任前ECM主管負責股票銷售

廉政公署及證監會於3月10日和11日展開聯合行動，打擊持牌機構高層涉嫌內幕交易及貪污，涉及兩間證券公司及一間對沖基金，其後國泰君安國際（1788）及中信證券（6030）先後確認被當局調查。據《彭博》引述知情人士透露，在上月香港的突擊搜查行動後，國泰君安國際已任命一名前資深股票資本市場（ECM）銀行家負責股票銷售業務。



知情人士稱，國泰君安國際已任命Jean Li負責該類交易。她於2024年末卸任股票資本市場聯席主管。一些知情人士表示，Jean Li以臨時身份出任這一職務，該公司也正在物色股票資本市場高級職位人選。

Jean Li去年11月回歸國泰君安國際

根據Jean Li的領英個人資料，她在國泰君安工作近17年後於2024年11月離職，並於去年11月回歸，擔任自營團隊負責人。期間她曾在中國旭陽集團擔任副總經理。

據彭博滙編的數據，自2023年以來，潘舉鵬（Samuel Pan）一直擔任國泰君安股票資本市場主管，其在香港證監會從事證券交易的牌照在3月12日之後處於非活躍狀態。

《彭博》上月引述知情人士稱，潘舉鵬據報被廉署帶走，懷疑是協助調查。