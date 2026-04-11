圍標｜廉署去年錄467宗涉樓宇管理及維修貪污投訴　按年升逾三成

大埔宏福苑大火，引起社會大眾更關注樓宇維修圍標問題。廉政公署表示，去年共接獲467宗有關樓宇管理及維修的貪污投訴，其中242宗涉及樓宇維修，按年上升約31%。而近年涉及樓宇維修的投訴，當中約三成為大型維修。另外，廉署單就去年涉及樓宇維修貪污案，共拘捕50人，較前年上升逾一成，其中5人被檢控、3人被定罪。



廉政公署表示，2025年共接獲467宗有關樓宇管理及維修的貪污投訴，其中242宗涉及樓宇維修，按年上升約31%。(資料圖片/蘇煒然攝)

廉署回覆立法會議員就特別財委會的書面質詢時提及，去年共接獲467宗與樓宇管理和維修相關的貪污投訴，較2024年錄509宗及2023年所錄544宗為低，但其中涉及樓宇維修的貪污投訴卻有242宗，為過去5年創新高，當中約三成為涉及每戶要付30,000元以上的大型維修項目。

至於執法方面，廉署就去年有關樓宇管理及維修業的貪污案，共拘捕54人，佔多數為涉及樓宇維修，有50人。 涉及樓宇管理及維修的檢控個案有6宗，其中5宗涉及樓宇維修；同期有12人被定罪，較2024年只有6人被定罪多一倍。廉署去年亦主動出擊17次，並作出11宗及早干預行動。

廉署表示，樓宇管理及維修與市民生活息息相關，有關行業問題複雜，涉及多方的持份者。而這個界別的貪污投訴，多年來佔私營界別整體貪污投訴三分之一以上，廉署一直十分關注，除了就有關舉報展開調查，亦會根據情報而主動展開調查，及在調查期間因應情報擴大調查範圍。

此外，廉署亦會採取及早干預策略，透過適時執法，提醒業主及居民在判授合約或施工時可能出現的風險。廉署會繼續密切留意樓宇管理及維修業的貪污風險，並透過持續嚴厲執法、制度預防及社區教育的「三管齊下」策略，聯同有關政府部門及監管機構，全力打擊業內的貪污及其他不法行為，保障業主及居民權益。