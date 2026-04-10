美聯女經理涉虛稱下屬有促成逾億買賣 再向下屬索佣 准30萬保釋
撰文：陳曉欣
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美聯物業的女分行經理，涉嫌虛報下屬有份促成逾一億元獨立屋物業買賣，再向下屬索6.3萬元；另外又涉虛報其女兒的出勤記錄，以為女兒騙取薪金逾5千元。女經理被控代理人索取利益及欺詐兩罪，今（10日）在九龍城裁判法院提堂。辯方申請將案件押後待索閱相關文件，裁判官陳志輝押後至6月3日，另准被告以30萬元現金保釋，期間可離港。
女被告邵莉雅（47歲，美聯物業分行經理）被控於2023年7月向一名下線代理索賄逾6.3萬元，以向美聯物業表示該下線是沙田一宗獨立屋買賣交易的其中一名代理人。
她另被控向美聯虛報其女兒曾慧盈於2023年8月至11月的出勤記錄，意圖詐騙美聯物業向其女兒發放薪金5133.8元。
案件編號：KCCC 1100/2026
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