美聯經理涉億元交易中索賄　虛報下線亦有促成買賣　騙佣金被起訴

一名美聯物業分行女經理涉嫌向一名下屬索賄逾63,000元，並虛報自己及其下線代理均有參與促成一宗逾億元的獨立屋物業買賣交易，周三（8日）被廉政公署落案起訴。廉署指，根據美聯物業規定，分行經理可根據團隊營業額獲發主管佣金，但若分行經理自行促成物業交易只會獲發交易佣金，而不會獲發主管佣金。



案情指，被告涉嫌於二○二三年七月向一名下線代理索賄逾63,000元，以向美聯物業表示對方是一宗沙田獨立屋買賣交易的其中一名代理人，被告因而在該宗逾億元的物業交易，獲發主管佣金及營業員佣金逾130萬，其下線代理則獲發營業員佣金逾13萬元。被告現獲准保釋，明日（10日）在九龍城裁判法院答辯。



廉署1月2日公布拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑維修工程貪污。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

被告案發時為美聯尖沙咀一間分行經理 案件涉沙田獨立屋逾億元交易

47歲被告邵莉雅為美聯物業尖沙咀一間分行的經理，涉嫌於2023年7月向一名下線代理索賄逾63,000元，以向美聯物業表示對方是一宗沙田獨立屋買賣交易的其中一名代理人。

美聯規定分行經理自行促成交易只獲發交易佣金 不獲發主管佣金

根據美聯物業規定，分行經理可根據團隊的營業額獲發主管佣金。若分行經理自行促成物業交易，則只會獲發交易佣金，而不會獲發主管佣金。

被告涉報稱自己及下線均參與交易 獲主管佣金及營業員佣金逾130萬

廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，發現被告報稱自己及其下線代理均參與促成該宗逾億元的物業交易，因而獲發主管及營業員佣金逾130萬，而其下線代理則獲發營業員佣金逾13萬元。

被告另涉虛報女兒於美聯工作逾50日 惟廉署揭其女兒當中19日不在港

另外，被告與其女兒又涉嫌向美聯物業虛報後者的出勤記錄，意圖詐騙而誘使美聯物業向其女兒發放薪金共逾5,100元。

被告涉嫌虛報其女兒於同年8月至10月初於美聯工作逾50日，惟廉署調查發現，被告女兒在該段日子有19日並不在港。

被告獲准保釋 周五在九龍城裁判法院答辯

她被控一項代理人索取利益罪，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。被告獲准保釋，以待明日（10日）在九龍城裁判法院答辯。