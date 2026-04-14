六旬翁因離婚圖自殺　見消防破門潑通渠水　認淋腐液罪囚32月

退休漢與妻鬧離婚而情緒低落，長女上門探訪，見父拿剪刀插自己腹圖自殺後報警。惟警員和消防員到場並嘗試破門入屋時，退休漢卻向他們潑通渠水，兩名消防員被濺傷。警員之後趁退休漢離開單位時把他拘捕。退休漢今（14日）在高等法院承認有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，法官杜麗冰指兩名消防員只是履行職責，卻無辜受傷，接納被告一時衝動犯案，其重犯風險亦極低，最終判囚32個月。



被告張偉文，68歲，退休，承認1項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，指他在2023年7月30日，在石籬邨住所向他人淋潑通渠水。

兩名消防員被通渠水濺傷送院。（葵青區議員林紹輝facebook圖片）

被告張偉文在葵涌石籬邨石榮樓單位內企圖自殺，並在單位鐵閘淋上腐蝕性液體，兩名消防員救人期間遭腐液灼傷送院。（葵青區議員林紹輝facebook圖片）

葵涌石籬邨石榮樓一名六旬漢企圖自殺，並在單位鐵閘淋上腐蝕性液體，兩名消防員救人期間遭腐液灼傷送院。（葵青區議員林紹輝facebook圖片）

長女見被告圖自殺報警

案情指，被告原本和妻子、幼女居於石籬邨石榮樓一單位。被告妻子於案發前一星期遷出。

2023年7月30日下午4時半左右，被告的長女到被告所住單位，發現被告以剪刀指向自己的腹部報警。警員到場後，得知被告和妻子關係變差，並考慮離婚，被告因此想自殺。他見到警員後，情緒變得激動，以剪刀指向自己的腹和頸部，要警員和長女離開。

消防員嘗試破門入屋被通渠水濺傷

被告之後將自己反鎖在單位內，數度手持菜刀和一樽通渠水，曾打開單位的木門。消防員到達後打算破門入屋，被告打開木門並向他們大叫。至下午5時45分左右，兩名消防員第7度嘗試破門入屋，被告突然打開木門，並向兩名消防員淋通渠水。其中陳姓消防員的右前臂、右大腿和左邊肩膀感痛楚；另一名葉姓消防員的右手和左腳被淋中受傷。兩人被送院治理，檢查發現陳被淋中的位置出現水泡，葉則在手腕位置有化學燒傷。

被告步出單位時被制服

被告於晚上7時許步出單位，要求見長女。他當時手上並無武器，警員即上前將他制服和拘捕。被告在錄影會面表示，對於令消防員受傷感到抱歉，望他們早日康復。

原任紮鐵工人2002年已退休

法官判刑時透露被告的背景，指他和妻子育有兩名女兒，其中幼女有輕度智障，領取傷殘津貼。被告曾任紮鐵工人，因胃癌等病患，於2002年退休。被告自此領取綜援，其妻亦要到地盤工作。被告和妻子已於2024年9月完成離婚手續。

辯方指被告案發時失去理智

法官引述辯方求情指，被告案發時失去理智，想阻止消防員入屋，猶幸兩名消防員的傷勢不嚴重。被告的前妻和長女則撰寫求情信，望法官可輕判被告，讓他可以和九旬母親團聚。被告庭上聽到相關求情時，在犯人欄內哭泣。

兩名消防員履行職責受傷無辜

法官形容本案令人遺憾，被告一向奉公守法，他不但失去工作，更面對婚姻破裂，但控罪嚴重。兩名消防員只是履行職責，協助被告，卻因此受傷，實屬無辜。她接納被告非有預謀，而是一時衝動犯案，其重犯風險亦極低，最終判囚32個月。

案件編號：HCCC159/2025