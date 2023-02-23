婦人不滿夫出軌　叫情夫向夫淋腐液　官稱不容玉石俱焚囚10年8月

婦人發現丈夫包養情婦，並已有一名5歲私生女，她向丈夫攤牌，丈夫不肯與情婦分手。婦人之後與一名男廚師發展婚外情，並著情夫向其夫下毒手，情夫聽命到五金店買通渠水，再在婦人指示下到停車場埋伏，並向婦人丈夫淋潑腐液令其毀容。婦人今（23日）於高等法院承認意圖淋腐液罪，求情稱他向夫攤牌時，遭丈夫嘲諷及叫她接受現實，故跟後來認識的情夫提出報復念頭。特委法官黃佩琪判刑時斥被告指，即使受到出軌和感情破裂，都不能用這種極不人道的行為傷害他人，強調法庭不能容忍此等不顧後果、玉石俱焚的行為，重囚她10年8個月。



官斥被告借他人之手報復

黃官又指，本案涉及男女感情因愛生恨的情況，被告不但預先向男友發送照片以作辨認，更在數小時後著情夫埋伏，明顯有計劃借他人之手報復，意圖令丈夫永久毀容。照片清楚可見，事主頸部留下永久疤痕，難以遮蓋，相信他遭受的痛苦，難以言語形容，他的左眼視力亦有受損，反映事件對他蒙上揮之不去的陰霾，永久毀容也難以根治。

事主張金強在離開停車場時遭人淋液的情況。(詳看下圖)

被告何美恩（41歲）承認於2019年11月27日，在將軍澳富寧花園停車場地下，連同陸智勤意圖使男子張金強（50歲）受嚴重傷害，向他淋潑硫酸。

被告致電陸向丈夫報復

案情指，案發時被告與張為夫婦，同住將軍澳富寧花園，被告亦與舊同事陸智勤發展婚外情。事發當日下午，被告致電陸稱丈夫出軌要求報復，叫陸買通渠水淋潑張，並把其夫的照片發給陸作識別，陸便到五金舖購買通渠水。晚上約8時，被告指示陸到富寧花園樓下埋伏，並叫陸留意其夫的私家車。

陸等張出現淋通渠水

一個半小時後，陸到達富寧花園停車場閘口等候，見張的車輛駛入。約10分鐘後，張步出大堂電梯，陸把通渠水正面淋向張的臉部及身體。張感覺身體猶如火燒般灼痛，送院治理後證實其頭頸、上身及兩邊上肢均有全皮層化學灼傷，雙眼眼角膜上皮缺損及角膜緣缺血。

陸犯案翌日自首

翌日晚上陸決定自首，但在警署外接到被告來電，對話中她承認是主謀，並勸陸不要立即自首，容她先與張溝通。陸最終選擇自首。警方從案發現場撿取兩隻載有硫酸的紙杯，張所穿的鞋和衣物有多處灼穿，接觸的硫酸強度不低於98%。

張事後須作眼膜移植手術

張先後接受皮膚移植手術、激光和壓力衣治療，並進行眼膜移植手術，但眼角膜仍霧狀混濁，其後被診斷患左眼假性眼翳。去年他因鼻孔影響呼吸，頸部疤痕導致頸部伸展受限。

女被告何美恩承意圖淋腐液罪，被判囚10 年8個月。（資料圖片）

遭夫揶揄自找煩惱兼著她接受現實

辯方求情指，被告於2013年結識比他年長10年的張，二人翌年結婚，最初婚姻甜蜜，被告對丈夫百般順從，甚至奉上多年積蓄予他投資物業。2019年，被告漸遭丈夫冷落，她翻閱其夫手機，發現大量丈夫與另一女子的床照，便向丈夫攤牌，揭發他與該女子已有多年關係，並育有一名5歲大私生女。丈夫拒絕與情婦分開，更揶揄被告自找煩惱，勸她接受現實。

被告自覺淪為洩慾及賺錢工具

被告對此感到絕望，需用藥物麻醉自己，當時親妹中風，她不敢向家人求助。但丈夫愈發挑釁，被告自覺淪為洩慾及賺錢工具。她其後與陸互生好感，惟放不下丈夫，長期受壓及思緒混亂下，在電話中向陸提出向丈夫報復的念頭，陸隨即投其所好購買通渠水。

還押期間曾服漂白水等企圖自殺

庭上透露，被告還押期間，曾經多次服用漂白水、去污粉試圖自殺，並須轉到小欖治療，證實患邊緣性人格及躁狂抑鬱症，現時情況已有好轉。

案件編號：HCCC83/2022