前警員涉迫子看色情片兼手淫　官稱須考慮是否偏離風俗及道德標準

前警員涉嫌自兒子約讀小五起，開始頻繁地向兒子播放色情片，並一邊手淫及叫兒子跟他一同做，甚至向子直播與妻性交過程，以讓兒子看真人示範，被控以多項嚴重猥褻等罪。法官今(13日)在引導陪審團時稱，陪審團除了要考慮被告兒子口供的可信性外，又特別說明，嚴重猥褻是指：明顯偏離傳統風俗及道德標準的行為，即有正常道德思維的人士，亦會認為屬嚴重的行為。陪審團料明天退庭商議。



47歲的被告，被控10項罪名，包括4項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為，另有3項殘酷對待兒童的交替性控罪。指他於2016年至2018年12月，在香港及澳門侵犯兒子X，案發時X約10至12歲。

高院法官李運騰在指引陪審團時，特別就嚴重猥褻作詳細解釋。(資料圖片)

控方舉證主要依賴X證供

法官李運騰在引導陪審團時稱，控方舉證主要依賴事主X的口供，又指雖然X作證時，曾提及多個事件，包括到商場廁格父提出各自手淫「慶祝」，及在家看被告安排的交歡直播等，但這些均非控罪所指的事件。

需就控罪指控事情作事實裁斷

控罪提及的事件，主要是X讀小五時，被告用家中電視播色情片叫X一同看，被告並露出陽具在X面前手淫，又叫X一起做，X最後亦跟著做；另外數次事件，包括指X拒作手淫時，被告曾拿著籐條要脅他做，及一次兩父子看英超時，X母在房睡覺，被告迫X在廳手淫，期間曾拿出刀，還有一次是兩人在澳門酒店房內，被告在X面前手淫的事件。李官指，陪審團須裁斷，這些事件在相關的時間及地點是否真有發生。

被告堅稱X無中生有

法官也提到，被告卻對X的指控全盤否認，並稱所有事件都沒有發生，又認為X受到母親及家人影響，直指事件是無中生有。

李官續指，控方指控是否屬實，X的可靠性至為重要，而他敍述的事件，亦只有X和被告才知道，陪審團的角色，是要就事實作出裁斷，但也需要就控罪的元素作考量。

嚴重猥褻視乎是否偏離傳統道德標準

法官特別就控罪中的「嚴重猥褻」作詳細解釋，他指「嚴重猥褻」是指明顯嚴重偏離傳統風俗及道德標準，是有正常思為的人均認為屬嚴重的猥褻行為。陪審團在裁定被告是否有向兒子播放色情片，他有否露出下體並作手淫動作之餘，亦要考慮他是否故意做出，或是「唔覺意」被X見到，他是否真的有鼓勵、說服、建議，或以施壓和威嚇方式令X作出猥褻行為等。

案件編號：HCCC 251/2021