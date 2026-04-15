委員會應升格傳拒出庭者 ？陸啟康稱涉策略：不怕調查任何一個人
撰文：任葆穎 陳萃屏 董素琛
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宏福苑獨立委員會聽證會上透露多人拒絕出庭作證，有意見提出應將「獨立委員會」升格為「獨立調查委員會」，賦權傳召證人。今日（15日）在第12場聽證會開庭時，委員會主席陸啟康回應指聽到有關聲音，稍後會交代處理方法，而陸指調查涉策略，有利有弊，如此早交代是「不恰當和不聰明做法」。陸啟康強調，調查是公開，「不會怕調查任何一個人。」
升格獨立「調查」委員會？陸稱稍後會交代：如此早交代不恰當不聰明
陸啟康表示，有報道指部份證人不願作供，詢問會否升格成獨立調查委員會。他指，委員會聽到全面的聲音，稍後會交代處理方法，調查涉策略，有利有弊，如此早交代是「不恰當和聰明做法」，最終決定視乎所取得的資料及進度。他指，調查進展理想，希望調查是全面，期望大家有耐心，稍後委員會會解釋作出的任何決定。
行政長官李家超早前指，考慮給予委員會「備用權力」，如審視過程中就特定議題及環節，認為有需要獲賦予法定權力完成工作，可向行政長官提出，讓委員會就相關事宜按香港法例第86章《調查委員會條例》，成為法定調查委員會，行使法定權利，獲取有關資料及事實。
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