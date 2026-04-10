宏福苑聽證會｜至少4人拒出席 委員會無回應會否提請賦權促配合
撰文：陶嘉心
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大埔宏福苑火災獨立委員會至今共舉行10場聽證會，會上已公布最少4人不會出席作供，包括大維修承建商「宏業」兩名董事侯華健及何建業、置邦興業有限公司經理黎永利及中華發展董事嚴財華。《香港01》就此向獨立委員會查詢，會否向行政長官提請引用法例賦權，促使當事人配合調查。
委員會回覆表示，會就其職權範圍透過口頭證供、書面陳述等方式提交的證據和資料以釐清事實，作為日後撰寫報告及提出建議的重要基礎，並稱至今取得大量資料，會在第二輪及第三輪聽證會繼續聽取證供。
大埔宏福苑去年11月發生五級火，奪去168條人命。調查大火的獨立委員會至今已舉行十場聽證會，傳召不同涉事方作供。惟委員會無傳召權，證人可拒絕出席作供。截至周五（10日），聽證會已公布最少4人不會出席作供，包括大維修承建商「宏業」兩名董事侯華健及何建業、置邦興業有限公司經理黎永利及中華發展董事嚴財華。
行政長官李家超曾表示給予「獨立委員會」「備用權力」，如有需要可就特定議題或環節，按《調查委員會條例》賦予法定權力調查。
《香港01》就此向獨立委員會查詢，會否向行政長官提請引用法例賦權，促使當事人配合調查。獨立委員會未有正面回應有關提問，僅回覆指委員會就其職權範圍所列事項透過口頭證供、書面陳述及以其他方式提交的證據和資料，釐清相關事實，作為日後撰寫報告及提出建議的重要基礎。委員會又稱至今取得大量資料，會在第二輪及第三輪聽證會繼續聽取證供。
另外，關於火災及相關事宜的刑事調查正同步進行，所涉人士的法律責任等事宜會由執法部門進行調查，不屬委員會的職權範圍。
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