宏福苑居民下周一起分批回家　約70人借外骨骼上樓　冀取回相簿等

大埔宏福苑去年11月底大火後，受波及的七幢樓宇居民，下周一（20日）起可分批「回家」上樓執拾物品。由於升降機無法運作，居民須行樓梯，有機構向宏福苑居民借出50套外骨骼機械裝備，減輕居民上樓的體力負擔。有意借用的居民需先申報健康狀況，並通過測試，年齡超過75歲及有關節健康問題等人士不可借用。負責人稱目前有超過100名居民申請借用，約有三成申請者因年齡或健康問題被拒，即約70人將使用。



有宏泰閣居民認為機械可減輕體力負擔，又稱日前經社工收到單位相片，形容單位地下相當凌亂，落淚說「應該冇人想像到張相就係自己屋企」，無法預計能取回哪些物品。有居民希望可取回單位内的相簿、紀念冊。



有機構向宏福苑居民借出50套外骨骼機械裝備，減輕居民上樓的體力負擔。（夏家朗攝）

居民需穿上裝備行平路和3層樓梯，通過全部測試才可借用。（夏家朗攝）

居民需穿上裝備行平路和3層樓梯，通過全部測試才可借用。（夏家朗攝）

申請借用條件：75歲以下、無心血管或關節問題

有商戶聯同非牟利機構向宏福苑居民借出外骨骼機械裝備，減輕居民上樓體力負擔。居民仍可到位於大埔的宏福客廳申請。居民需先進行身份認證和健康申報，如年齡超過75歲，及有心血管、關節等問題，則不可申請。

需穿上裝備行平路和3層樓梯 通過全部測試才可借用

通過健康申報後，居民需觀看使用裝備教學影片及回答問題，再穿上裝備行平路和3層樓梯，通過全部測試才可借用。

義能聯合會會長蔡卓軒指，為增加真實感，會在測試期間輕輕拉扯使用者，同時提醒使用者上樓時一定要有家人陪同，及握扶手上樓梯。他指，目前有超過100名居民申請借用，約有三成申請者因年齡或健康問題被拒。機構正物色合適的借出和歸還地點，希望可靠近宏福苑。

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通過測試宏泰閣居民：行28樓真係未試過

住宏泰閣28樓的鄭女士今日（14日）通過測試，她認為機器可減少爬樓梯所需要的體力，「以我體力，十幾樓應該都應付到，但行28樓真係未試過。」她表示，日前經社工收到單位相片，形容單位地下相當凌亂，位於玄關的鞋櫃已不見蹤影，她只能隱約看見洗衣機外殼，她落淚說：「應該冇人想像到張相就係自己屋企」，坦言無法預計能取回哪些物品。

住宏仁閣25樓的66歲居民亦認為穿戴裝備之後，爬樓梯更輕鬆。（夏家朗攝）

何小姐希望機構當日可安排在宏福苑附近位置借用和歸還裝備。（夏家朗攝）

住宏盛閣15樓的何小姐認為裝備有助減省約30%體力，她希望機構當日可安排在宏福苑附近位置借用和歸還裝備，方便居民使用，她最希望當日可取回單位内的相簿、紀念冊。

有住宏仁閣25樓的66歲居民亦認為穿戴裝備之後，爬樓梯更輕鬆。他又指，由於未知屋內情況，未能預計可以取回物品的情況，感到無助。