宏福苑聽證會最新｜獨委會可否升格？　陸啟康：不怕查任何一個人

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（15日）舉行第十二場聽證會，消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律會作供。今日聽證會首次有警務處人員作供，除香港警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管鄭嘉俊，亦包括香港警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢。



兩人在宏福苑大火救援及搜索期間，多次現身傳媒簡報會交代最新情況，當中曾淑賢於2025年12月1日一次傳媒簡提及有遺體已變遺灰燼，可能未能把所有失聯者帶出來時一度哽咽。大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，即時更新。



宏福苑4月15日第十二場聽證會重點：

．消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律會作供。

．香港警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢作供。

．香港警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管鄭嘉俊作供。



宏福苑聽證會・第一輪總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光

《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑大火後，警方DVIU連日在火場搜證及處理遺體。（資料圖片）

消防處：當日接獲373個求助個案 大部份由警方轉駁

【10:05 】消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。他指，其職位不會到現場，但當日接到很多求助，又認為溝通要加強，故處長責成他到現場，加強火場、消防通訊中心、支援中心的溝通。

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃指出，杜稱，當日消防收到373個求助個案，大部份由999報案中心轉駁給消防處。黃思律的證人供詞顯示，接獲大量求助，1分鐘後收到求助。人力方面是足夠的。他認為，FSCC（消防通訊中心）現行做法穩妥。

根據現行求助機制，999交由警方報案中心接聽，確定火警後，便轉發至消防通訊中心，建立三方通話，包括警方、消防、求助者。杜稱，將電話轉駁給FSCC，可能要求助者重新口述資料，想探討現行做法背後考慮。

庭上重播大火當日求助錄音。求助電話中，13秒後被接聽，首名是接聽警員，消防28秒後與途人通話。杜引述處理999流程的指引，警方接聽時不會問火警位置、求助者身份，在「Procedures of Handling 999 Calls」指引中已清楚列明。

不過，大多指時，他指，求助者需要重複資料，與警方講述後，再向消防複述，對求助者可能構成壓力，特別在宏福苑事件。

杜指出，好多時求助者都要重複他們的資料，做法與原先設計似乎有出入。黃思律同意，要求助人重複內客，不是機制設計的容易。他同意杜所指，如警方知悉有火警，不應求助者資料，應第一時間轉駁給消防，「做得最完美情況係咁。」

黃思律指，求助機制的做法不是一朝一夕，經歷多年經驗才發展，兩方面核實地址。因消防接報是關乎生死，消防問年齡、性別、地址、電話。他指，以前試過錯門牌，便找不到，「（我們）好緊張，要每次問清楚。」

黃指，他們不會依賴警方的資料，理解求助者的心情，盡量用平和方法調整情緒，取得資料。「我寧願花多少少時間拎正確嘅資料，好過草草了事收線後，去錯地方。」他亦補充警方有時協助好多，會提供消防沒有問及的資料，「好多時都會話返畀我哋聽」。

可升格獨立調查委員會? 陸啟康：調查涉策略 有利有弊

【10:00 】 獨立委員會主席陸啟康表示，有報道因應有人不願作供，要求獨立委員會會否升格成獨立調查委員會，聲音已聽到，稱後會詳細交代，形容調查涉策略，有利有弊，現階段尚早，如此早交代「非恰當及聰明做法。」

他指，最終決定視乎所取得的資料及進度。他強調，調查是公開，「不會怕調查任何一個人，停止調查方向。」他又形容，調查是公開，目前進展非常理想，希望大家相信調查全面，「希望大家畀少少耐心」。

警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢4月15日在獨立委員會作供；曾淑賢大埔宏福苑火災後，多次見傳媒交代死亡人數及辨認遺體進展。(資料圖片/鄭子峰攝)

警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢4月15日在獨立委員會作供；圖為宏福苑五級火撲熄後，警方於2025年12月1日交代最新死亡人數時，曾淑賢提及有遺體已變遺灰燼，可能未能把所有失聯者帶出來時一度哽咽。（資料圖片/戴慧豐攝）

宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，周日（4月5日）所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

