宏福苑有單位疑失竊　鄧炳強：一場誤會　50多宗求助查無財物損失

有宏福苑居民收到寓所近照後，發現房內有一四被人搜掠的痕跡，懷疑單位失竊。警方今回覆表示在單位找到現金和首飾等，有待報案人確認。保安局局長鄧炳強今向傳媒表示，事件只是一場誤會。



鄧炳強表示，至今接獲157宗居民求助，關注財物損失。當局已跟進50多宗，派員去到相關單位視察，全部都沒有事 ；其他約100宗個案則是純粹記錄。



住戶李小姐的家人透過一戶一社工，申請獲得單位災後照片，卻揭發睡房飾櫃被搜掠，失珠寶及現金。(李小姐提供圖片)

宏昌閣高層單位住戶李小姐近日向傳媒表示，星期一收到3張單位相片後，發現妹妹睡房中的桶被人拉出、內裡的飾盒被打開，疑似遭人搜掠。李小姐指，飾盒內放有胞妹財物，包括2.5萬現金及一條約值1萬多元的頸鏈，懷疑被人盜去。

住戶李小姐的家人透過一戶一社工，申請獲得單位災後照片，卻揭發睡房飾櫃被搜掠，失珠寶及現金。(李小姐提供圖片)

警方今日派員到單位跟進，找到現金、首飾等。李小姐亦獲告知，除了房間櫃桶外，單位其他地方無被搜掠過，而位於屋內的大部分現金已尋回，她會在上樓當日確認有無財物損失。

鄧炳強。（楊凱力攝）

保安局局長鄧炳強今在Now TV節目《大鳴大放》中表示，事件只是一場誤會，相信早前三位工人偷竊只是個別事件。他透露，至今接獲157宗關注財物損失的居民求助，當局已跟進50多宗求助個案，去到相關單位視察，全部都沒有事 ；其他約100宗個案則是純粹記錄，求助人不知道是否有不見，擔憂有東西不見，但說不出有甚麼東西不見。有些是擔憂有東西不見，但叫當局不要前往單位尋找，該類個案都沒有特別跟進。

鄧炳強又說，宏福苑居民返回單位收拾物品時，大埔浸信會公立學校地下會設置聯合查詢中心，若居民懷疑有物品遺失，可以即場向警方報案。