申訴專員獎｜陳積志致辭無提下架風波　稱公署獲「史無前例佳績」

今年5月，有傳媒報道申訴專員公署更新網站後，移除大量調查政府部門的報告及資料。網站資料本可追溯至2013年，更新後卻只保留2023年後的報告，做法引起爭議，惹來多名政圈人士及民間組織批評。

陳積志今日在「2025申訴專員嘉許獎」頒獎禮致辭時，未有提及有關風波，他稱很高興為公署制定的三個策略性方向均取得令人滿意的成果，形容為「史無前例的佳績」。他指公署去年調解了555宗申訴，當中141宗個案涉及跨部門；亦提出了254項改善公共行政的建議，數字創新高之餘，建議亦全數獲相關部門接納。

他續說，公署今年完成了多項觸及重大公眾利益的調查，例如政府對建造業職業安全的監督是公署近年規模最大的調查行動，報告公布後獲得特首的高度重視，並隨即宣佈成立一個由政務司長帶領的工作小組，檢視報告提出的建議。

公署的工作影響深遠，能獲得社會及政府的廣泛認同及信任，令他深感欣慰。

獎項旨在表揚在處理投訴方面展現卓越水平的政府部門及公營機構，申訴專員陳積志是頒獎嘉賓。（洪戩昊攝）

「2025申訴專員嘉許獎」分為「公營機構獎」和「隊伍及公職人員獎」。當中，機構金獎由房委會奪得，銀獎由食環署奪得，銅獎則由懲教署奪得。