郭家麒醫生牌永久釘牌　FB發文稱意料中事　仍以幫助他人為己任

曾因觸犯《國安法》被判入獄的前立法會議員、泌尿外科專科醫生郭家麒，今日（16日）被醫委會裁定從醫生註冊中無限期除名。郭家麒今午在Facebook發文回應，稱對裁定結果不感詫異，「我或許需要轉跑道，但我仍然會以幫助有需要的人為己任」。



曾因觸犯《國安法》被判入獄的前立法會議員、泌尿外科專科醫生郭家麒，被醫委會裁定從醫生註冊中無限期除名。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

「經過幾番折騰，事情終於有了定局。」郭家麒表示，他被裁定從醫生註冊永久除名，並非源於專業過失，而是因為曾參與2020年的立法會初選，他對裁定結果不感詫異。

郭家麒表示，在獄中的四年，刻苦進修，維持泌尿專科醫生資格；在那四年中，亦持續幫助身邊有需要的朋友。他稱在出獄後一年間，繼續運用專業知識，幫助所認識的病人。

郭家麒說，回顧以往40年行醫經歷，他以專業知識醫治無數病人及協助有需要幫助的市民、在議會中以醫生身份爭取改善醫療服務及制度。

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