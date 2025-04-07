47人案｜消息：范國威、毛孟靜、譚文豪、郭家麒最快4月29日出獄

民主派47人2020年策劃民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，45人被定罪，判囚4年兩個月至10年。《香港01》獲悉范國威、毛孟靜、譚文豪、郭家麒可能最快4月29日出獄。



據悉郭家麒可能最快4月29日出獄。(資料圖片)

據悉譚文豪可能最快4月29日出獄。(資料圖片)

據悉范國威、毛孟靜、譚文豪、郭家麒最快4月29日出獄

范國威、毛孟靜、譚文豪、郭家麒因為參與民主派初選，被判監4年2個月，目前在羅湖懲教所、石壁監獄及赤柱監獄服刑。

4人自2021年起被扣押，若在基本法23條下不獲懲教署減刑3分之1，據了解可能最快4月29日獲釋。

據悉范國威可能最快4月29日出獄。(資料圖片)

懲教署考慮個案情况決定提早獲釋是否不利國安

懲教署早前回覆傳媒查詢時說，法庭依法判處在獄服刑的囚犯，從無必然獲提早釋放或減刑的權利；署長不轉介國安囚犯個案予監管釋囚委員會，是考慮到國安的預防措施，不轉介個案並無增加刑期，也不能視為對囚犯的懲罰。

據悉毛孟靜可能最快4月29日出獄。(資料圖片)

署方表示，署長會考慮個案實際情况及資料，決定提早釋放個別囚犯是否不會不利於國安。