食安中心飭業界暫停出售西班牙一廠房出產生蠔　曾涉食物中毒個案

食環署食安中心今日（13日）指示業界暫停進口及出售西班牙廠房Mariscos Escacha, S.L. (12.04628/PO)出產的生蠔，指與早前呈報的食物中毒個案有關。另外，日前涉及多間食肆食物中毒的生蠔供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司，食安中心指發現15宗個案與其相關。韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔則涉及13宗個案。



傑頓國際食品及88投資控股有限公司供應不同地方的生蠔予本地食肆。（公司網頁圖片）

食安中心指，基於跟進調查最近呈報與生蠔有關的食物中毒個案，發現個案所涉及人士曾進食由西班牙生產廠房Mariscos Escacha, S.L. (12.04628/PO)出產的生蠔。為審慎起見，食安中心即時指示業界暫停進口及在港出售所有由該廠房出產的生蠔，以保障食物安全。

中心指，已通知西班牙當局有關事宜，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動。

食物安全中心指，由本月起至昨日（12日），共接獲37宗由進食生蠔引起的食物中毒個案。（政府新聞網圖片）

不足兩周已接獲37宗涉食生蠔食物中毒個案

由本月起至昨日（12日），中心共接獲37宗由進食生蠔引起的食物中毒個案。中心人員和環境衞生部人員已即時到所有個案的涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和追查生蠔來源。

調查發現，當中13宗個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔，為審慎起見，食安中心已於2月5日即時指示業界暫停進口及在港出售由其供應的生蠔。

此外，食安中心發現15宗個案曾進食由供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司的食物製造工場供應的生蠔。食安中心已即時指示該公司暫停出售和供應生蠔，並在2月6日發出有關跟進工作的新聞稿。其餘個案則涉及進食不同國家的生蠔。

鑑於近期與進食生蠔相關的食物中毒個案有所上升，食環署於2月6日至12日期間在全港各區採取特別行動，加強巡查全港逾1,200間出售生蠔的食物業處所。巡查的重點包括生蠔的保存溫度、存放在雪櫃內的情況、生蠔的供應來源、食物處理人員的個人衞生及處所的衞生情況、查核生蠔的來源文件和衞生證明書，以及抽檢生蠔樣本作檢測等。