Homegrown蘋果汁「棒曲霉素」含量超標　食安中心指令下架及回收

食物安全中心指，一批由新西蘭進口的Homegrown「100% PURE NZ APPLE JUICE」瓶裝蘋果汁飲品，其樣本被檢出霉菌毒素「棒曲霉素」濃度超出法例上限0.14倍，呼籲市民不要飲用。中心已指令進口商將受影響批次產品停售和下架，並展開回收。



食物安全中心指，一批由新西蘭進口的「100% PURE NZ APPLE JUICE」瓶裝蘋果汁飲品，其樣本被檢出霉菌毒素「棒曲霉素」濃度超出法例上限0.14倍，呼籲市民不要飲用。

食物安全中心透過恆常食物監測計劃，從元朗一超級市場抽取「100% PURE NZ APPLE JUICE」樣本進行檢測。結果顯示，樣本每公斤含78微克的棒曲霉素，超出法例規定的每公斤50微克上限。

棒曲霉素超標產品資料如下：

產品名稱：100% PURE NZ APPLE JUICE

品牌：Homegrown

來源地：新西蘭

進口商：牛奶有限公司

容量：每瓶一公升

此日期前最佳：2026年5月14日



中心已知會涉事進口商，進口商已按中心指令將受影響批次產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2299 3966，查詢產品的回收事宜。中心調查仍然繼續。

中心發言人指，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品。動物研究顯示攝入大量棒曲霉素可引致肝臟、脾臟及腎臟受損，以及對免疫系統造成毒性損害。至於人類，有報告指會出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。

根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），任何人如售賣含有棒曲霉素濃度超出法定上限的蘋果汁或加有蘋果汁的其他飲品，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款五萬元及監禁六個月。