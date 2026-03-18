食安中心令停止出售法國Ets Guittonneau生蠔 疑受諾如病毒污染
撰文：董素琛
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食物安全中心今（18日）指示業界暫停進口法國生產廠房Ets Guittonneau（FR 85.083.501）出產的生蠔，呼籲如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。中心表示，得悉法國當局發出通告，指涉事生產廠房出產的生蠔可能受到諾如病毒污染而進行回收後，隨即進行調查及聯絡本地主要進口商和零售商跟進，初步調查顯示涉事生蠔未有進口本港。
涉事生蠔未有進口本港 食物安全中心指令暫停進口
食物安全中心發言人表示，得悉法國當局發出通告，指法國生產廠房Ets Guittonneau（FR 85.083.501）出產的生蠔可能受到諾如病毒污染而進行回收，在得悉事件後，隨即進行調查及聯絡本地主要進口商和零售商跟進，初步調查顯示涉事生蠔未有進口本港。為審慎起見，中心即時指示業界暫停進口及在港出售其出產的生蠔。
發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。
中心指，會通知法國當局，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康，調查仍然繼續。
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