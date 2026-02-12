Acquerello意大利米樣本鎘含量超標20%　食安中心指令停售及勿吃

​食物環境衞生署食物安全中心今晚（12日）呼籲市民不要食用一批Acquerello牌意大利米，因為有關產品被檢出金屬雜質鎘含量超出法例標準，樣本含量為百萬分之零點二四 （0.24 ppm)，比法例上限的百萬分之零點二（0.2 ppm)，超出20%，指示業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



產品資料如下：

產品名稱：米

品牌：Acquerello

來源地：意大利

淨重：500克

此日期前最佳：2032年2月17日

進口商：易覺香港商貿有限公司（Bright View Trading HK Limited）



中心發言人表示，今次透過恆常食物監測計劃，從進口層面檢取上述樣本作檢測。中心會就事件通知意大利當局及業界，並會繼續跟進和採取適當行動。

發言人續說，長期攝入過量的鎘可影響腎功能。中心已知會涉事進口商上述違規事項，並指令其將受影響批次的產品停售和下架，以及展開回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線3860 1900，查詢上述產品的回收事宜。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。