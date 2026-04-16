海洋公園水上樂園5月16日重開　DSE考生$72入場　限量3000張

上年度虧蝕近1.5億元的海洋公園水上樂園，休園7個月後，園方今日（16日）公布將於5月16日重開。5月16日至7月3日門票「初夏價」，成人票價288元，平日成人票價為196元，小童及全日制學生票價144元，平日98元。



海洋公園為應屆DSE中學文憑試考生提供優惠，由今日至下月16日，考生可以72元購買水上樂園重開首日的門票，限量3,000張，每人限購兩張，須於入場時出示有效的應屆DSE准考證（影印或電子副本）以供核對。



海洋公園水上樂園休園7個月之後，將於下月16日重開。（海洋公園提供圖片）

海洋公園水上樂園休園7個月之後，將於5月16日重開。（海洋公園提供圖片）

初夏門票價最平98元 成人最高288元

海洋公園水上樂園5月16日重開，園方今日公布初夏門票價，由5月16日至7月3日成人票價288元，平日成人票價為196元；3至11歲兒童，以及全日制學生正常票價144元，平日只需98元；樂悠咭持有人、長者及合資格殘疾人士票價則一律為150元。

海洋公園水上樂園2026年5月16日至7月3日票價。

重開當日首100名入場人士將獲贈特別禮物

海洋公園亦特別為應屆文憑試考生提供優惠，今日至下月16日，考生可以72元半價購買水上樂園重開首日的門票，限量3,000張。每名考生限購兩張優惠門票，並須於入場時出示有效的應屆DSE准考證（影印或電子副本）以供核對。

園方表示，在水上樂園重開當日，首100名入場人士將獲贈特別禮物。

由4月16日至5月16日，應屆DSE文憑試考生可以72元買水上樂園重開首日的門票，限量3,000張。（海洋公園提供圖片）

5月16日至6月30日可穿畢業袍在園內拍攝畢業相

5月及5月為畢業季節，水上樂園公布5月16日至6月30日推出「First Hon Summer 激玩畢業祭」，入場人士可穿上特製畢業袍，於珊瑚大堂或八彩天梯前，拍攝夏日畢業相。 而在5月16日及17日更可自備畢業袍，於兩個指定打卡位拍照留念，上載至IG並標註水上樂園官方帳號（@waterworldoceanparkhk），即可獲贈小禮物一份。

5月及6月期間每逢星期六、日，「衝浪先鋒」教練將會穿上畢業袍作衝浪示範。而放大版遊戲區亦會登陸水上樂園，四款益智遊戲包括層層疊、西洋棋、連環四子棋以及俄羅斯方塊拼圖，供入場人士玩樂。

5月16日至6月30日將推出「First Hon Summer 激玩畢業祭」，可穿上特製畢業袍在八彩天梯前拍照。（海洋公園提供圖片）

海洋公園早前指，2024/25年度虧損2.75億元，當中近1.5億元來自水上樂園。海洋公園董事局主席龐建貽曾表示，對水上樂園的情況感到「頭痛」，稱消費模式轉變，居港外籍人士減少，對水上樂園經營有一定影響，不排除未來整個水上樂園有改動的任何可能。