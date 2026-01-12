水上樂園蝕1.5億　海洋公園龐建貽感「頭痛」　不排除整個改動

海洋公園2024/25年度虧損高達2.75億元，當中近1.5億元來自水上樂園。海洋公園董事局主席龐建貽接受傳媒訪問表示，對水上樂園的情況感到「頭痛」，稱消費模式轉變，居港外籍人士減少，對水上樂園經營有一定影響，不排除未來整個水上樂園有改動的任何可能。



實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰重提建議，稱政府可以考慮將水上樂園改造成會所，配合附近正規劃當中的遊艇停泊水體，讓園方轉型，吸引高消費人士，「南港島遊艇會僭力很大，尤其係配合將來南大嶼長沙渡假區發展。」



海洋公園上個財政年度虧損高達2.75億元，當中近1.5億來自水上樂園。（資料圖片／廖雁雄攝）

水上樂園在非夏季休園後，去年於5月17日重開，即吸引不少人入園，即玩具代表性的設施為「八彩天梯」。（資料圖片/廖雁雄攝）

一大部分虧損是攤銷和折舊

龐建貽早前接受《信報》訪問表示，希望園方可繼續改善財政，強調上個財年虧損當中，有一大部分是攤銷和折舊，單計主題公園，其實有盈餘。

海洋公園董事局主席龐建貽。（資料圖片）

龐建貽指落實重開水上樂園時遊客仍很捨得消費

被問到會否考慮關閉虧蝕嚴重的水上樂園，龐建貽稱「比較頭痛」，提到董事局在2013年落實重開水上樂園，當時仍未有那麼多「打卡群體」，遊客仍很捨得消費；但現在的港人及遊客的消費模式有大轉變，居港外籍人士減少，均影響了水上樂園營運。

龐建貽又指，園方正就水上樂園的問題繼續努力，會思考新策略或不同的合作方向，「在設施上或對整個水上樂園有何改動，不排除任何可能性。」

實政圓桌召集人田北辰。（資料圖片／廖雁雄攝）

田北辰倡改造成會所、零售、餐飲設施 配合遊艇泊位發展

實政圓桌召集人田北辰指，水上樂園已成拖累海園公園經營的「包袱」，建議政府考慮容許將水上樂園改造成會所、零售、餐飲設施，配合前年《施政報告》提出在香港仔避風塘擴建的200個遊艇泊位，稱遊艇泊位費利潤非常可觀，可以讓園方趁機轉型。

田北辰認為，不接收水上樂園，而園方需償還所有借貸，「呢一個係唯一嘅出路！」