水上樂園怎止蝕？龐建貽稱已試許多方法　關閉或交回政府也不排除

海洋公園周三（22日）公布2024/25財政年度的業績，水上樂園錄得1.483億元經營虧損，公園整體則錄得2.75億元虧損。外界有聲音建議海洋公園包括關閉樂園，或交由政府經營等，從而節省開支。海洋公園主席龐建貽今（23日）在電台節目中指，公園已經嘗試很多方法吸引訪客，但距離止蝕「仲有好大一段距離」，他指不會排除任何方案。



海洋公園昨日公布2024/25財政年度的業績，水上樂園錄得1.483億經營虧損。（資料圖片/廖雁雄攝）

龐建貽指，公園已嘗試許多方法吸引訪客，惟距離止蝕「仲有好大一段距離」。（資料圖片廖雁雄攝）

龐建貽指，海洋公園於2013年動工興建水上樂園，惟現時許多旅客的消費模式已經轉變，不少中產港人亦離港，加上鄰近地區落成不少新水上樂園，令樂園的實際收入與預期有落差。他指，公園已嘗試許多方法吸引訪客，包括在5至6月為文憑試考生推出低至88元的入場門票、在非夏季時間閉關節省成本等，惟距離止蝕「仲有好大一段距離」，又指歡迎公眾發表意見。

對於外界有聲音建議海洋公園關閉水上樂園，或將其交由政府經營，龐建貽指現階段不排除任何方案。他又指，若要轉交政府，需先與政府商討。

在2024/25年度，不少訪客專程入園觀看大熊貓龍鳯眙家姐「加加」及細佬「得得」，為海洋公園帶來更多人流及收入。(海洋公園提供圖片)

海洋公園過去一年憑熊貓熱吸引不少訪客，被問及如何令熱潮及經濟效益持續，龐建貽指公園已建立熊貓相關的智慧財產權，並與多個品牌聯乘推出產品，包括手機殼、珠寶等，相信相關授權費等會為公園帶來一筆收入。他並指，希望熊貓龍鳳胎長大後繼續「開枝散葉」，為海洋公園帶來新生命。

此外，本港另一個主題樂園迪士尼今年錄8.38億元淨利潤，被問及海洋公園會否參考迪士尼，龐建貽認為海洋公園屬保育教育中心，每年推出許多保育項目，難與迪士尼作比較。

政府將於明年停止對海洋公園每年2.8億元的保育教育資助。龐建貽表示公園上年度在保育教育上用了約4億元，形容開支龐大，若政府停止資助，公園或會收緊部分項目。他指不希望見到這個情況，望再與政府商討相關的資助安排。