海洋公園主席：新項目增有加價壓力　與內地財團商討水上樂園發展

海洋公園早前公布上年度業績，雖然總入場人次和收入增加，但淨虧損仍擴大至2.7億元。主席龐建貽接受電視節目訪問時透露，園區未來幾年將推出多項新計劃，需要一定的開支，長遠面臨加價壓力。至於水上樂園錄得1.48億元經營虧損，龐建貽表示已與內地水上樂園及酒店財團等探討合作方案，冀夏季之前推出新措施。至於有意見指可將水上樂園交由康文署營運，他說方案「都不是一廂情願，都要跟政府談」。



海洋公園上年度業績仍然見紅。（資料圖片/倪清江攝）

在2024/25年度，海洋公園錄得4,240萬的經營盈餘，當中包含了政府的2.8億保育教育補貼，但補貼僅提供至2025/26年度。龐建貽強調，若未能持續獲得資助，將可能影響園區的保育和教育工作。

他又稱，市場正在逐步復蘇，較難立即加價，但未來仍然有加價壓力。龐建貽提到，未來有不少新項目，如2027年會有供大熊貓居住的新展館，全部都需一定開支，屆時需要考慮是否加價及加幅。

海洋公園主席龐建貽。（資料圖片/廖雁雄攝）

與內地財團洽商發展水上樂園 冀夏季前推新措施

水上樂園錄得1.48億元經營虧損，入場人次僅約25萬。龐建貽表示，園方正與內地水上樂園及酒店財團商討合作，希望在夏季之前推出新措施。他還提到，將考慮調整開放時間或設施，以吸引更多遊客，「或者不單止不開數天或者開夜一點點，去吸引多一些不同的收入，我們也會試」。

海洋公園及水上樂園上年度錄得346萬人次入場，按年增長9%。（資料圖片/倪清江攝）

水上樂園交康文署？ 龐建貽：不是一廂情願 要與政府傾

有意見指可將水上樂園交由康文署營運，龐建貽表示坊間已傳過不少次，但該方案「都不是一廂情願，都要跟政府談」。

上年度海洋公園的入場人次達到346萬，較去年增長10%，但仍遠低於疫情前的560萬至570萬。龐建貽強調，公園需持續提升遊客體驗，「較為注意可能會是一些年票或者一些比較高消費群的朋友」，希望他們能繼續支持海洋公園。此外，他又說大熊貓商品已推出超過600款，希望能吸引更多遊客。