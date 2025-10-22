海洋公園虧損擴大　政府：園方財政穩健　水上樂園研開源節流措施

海洋公園公司今日（22日）公布上個財政年度業績，期內整體錄得2.747億元虧損，水上樂園被指是主要拖累，其經營虧損達1.483億，而為期4年、每年約2.8億元的政府補助明年起停止，公園能否生存引來關注。



文化體育及旅遊局回覆查詢表示，雖然海洋公園錄得年度虧損，但公園的總入場人次、總收入、經營及財政數據均持續向好，強調公園目前財政狀況穩健。至於大部份虧損來自水上樂園，局方指海洋公園會繼續檢視現時的營運模式，積極研究及採取更多開源節流措施，並研究長遠發展方向。



海洋公園公司上年度業績仍然見紅，期內整體錄得2.747億元虧損。（倪清江攝）

文體旅局：水上樂園研長遠發展方向

文化體育及旅遊局回覆《香港01》查詢表示，雖然海洋公園公司財務報表錄得年度虧損，當中大部分虧損來自水上樂園，但公園的總入場人次、總收入、經營及財政數據均持續向好；疫後公園的經營狀況持續改善，加上六隻大熊貓帶來的機遇，配合公園近年多項開源節流的安排，公園目前財政狀況穩健。截至8月底，公園的銀行結餘及現金已進一步由2025年6月底的16.98億元增加至約18.8億元，足以維持公園未來數年的運作。

局方又指，已請公園進一步發揮園區的地理優勢，並按市場情況調整營運及保持競爭力。至於水上樂園，公園會繼續檢視現時的營運模式，積極研究及採取更多開源節流措施，並研究長遠發展方向。

公園將有序地按其發展策略推進各項工作，包括監察位於山上園區的全新歷險主題區的興建及落成、持續強化園內園外的保育及教育工作，以及推出更多「Panda Friends」品牌商品及獨特體驗，多方面提高公園度假區的整體訪客體驗、接待能力及市場競爭力，藉此提高公園的入場人次及收入，長遠達致自負盈虧。