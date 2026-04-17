人才辦訪荷蘭介紹香港機遇 陳海勁 : 打造國際高端人才集聚高地
撰文：蕭通
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人才辦總監陳海勁4月10日率領代表團首度到訪荷蘭，走訪阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙及代爾夫特4個城市，積極推動香港成為國際高端人才集聚高地，周四（16日）結束為期7日訪問行程。
走訪4市6家大學 舉行研討會及參與招聘會
訪問期間，人才辦代表團在6所高端人才通行證計劃合資格大學——代爾夫特理工大學、海牙酒店管理大學、阿姆斯特丹大學、阿姆斯特丹自由大學、鹿特丹伊拉斯姆斯大學和萊頓大學，舉行研討會及參與招聘會，向各院校的學生及校友介紹香港獨特優勢和機遇，以及各項招攬人才措施，吸引當地人才來港。
隨團包括香港數碼港管理有限公司和香港賽馬會的代表，以及一位原居荷蘭、現已落戶香港的金融業專業人士，他們在活動上介紹香港創科及金融等行業的就業機遇和落戶經驗。
與商會代表、創科企業等交流
此外，代表團分別與荷蘭香港工商總會和國際青年商會荷蘭總會的代表、20多位當地的中國留學生和學者，以及位於阿姆斯特丹初創園區的創科企業交流。
陳海勁表示，期望吸引不同專業背景的優秀專業人士來港發展，並藉著開拓內地的發展機遇，為香港以至國家高質量發展注入新動能。
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