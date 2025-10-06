人才辦義工計劃辦燈籠工作坊　來港人才與街坊共慶佳節

人才辦的「人才義工計劃」最近舉辦燈籠工作坊，由義工與灣仔居民一同為燈籠繪畫題字。其中，參加者包括26歲的生物醫學博士Mahir，他去年12月經高端人才通行證計劃從英國來港。首次慶祝中秋節，除了燈籠彩繪，Mahir更初嘗月餅滋味，又與其他來港人才義工和本地居民交流中秋習俗，加深對中秋節的了解。



來港人才義工在灣仔居民的帶領下參觀藍屋，了解唐樓的特色和鄰里關係。（政府新聞網圖片）

獲灣仔居民帶領參觀藍屋

在工作坊活動中，義工合力把數百個填滿圖案、祝福字詞的燈籠串起，掛滿藍屋，倍添喜慶。本身是孟加拉人的Mahir，除為燈籠題上「花好月圓」四個中文字，更在灣仔居民的帶領下參觀藍屋，細看這幢一級歷史建築。Mahir表示，唐樓的特色、保育活化的過程和鄰里故事，都讓他感受良多。

積極融入社區的同時，Mahir也在港開展科研事業。上月初，他加入城市大學團隊，專注研究癌症治療。他認為香港的科研生態極具吸引力，指香港有很多資助支持科研，協助科研成果商品化。他認為這是生物醫學工程的發展方向，個人雖未有長遠計劃，但確實希望留在香港。

Mahir在燈籠上寫上「花好月圓」四字。他說，燈籠工作坊加深他對中秋節的了解。（政府新聞網圖片）

將訪北京、英國和瑞士招攬人才

人才辦副總監歐雪雯表示，人才辦的人才義工計劃啟動一年以來，與義務工作發展局及不同非政府機構合作，舉辦過揮春工作坊、普通話班等，稍後將組織逾百名來港人才，支援11月舉行的全國運動會。

歐雪雯稱，來港人才普遍想多了解香港的城市文化、社會背景，認為這些都是他們參加計劃的主要原因。她又說，來港人才透過義工活動練習廣東話、了解社區，相信對他們落戶香港很有幫助。

歐雪雯表示，來港人才透過義工活動練習廣東話、了解社區，相信對他們落戶香港很有幫助。（政府新聞網圖片）

政府自2022年底起推行多項搶人才、留人才措施，截至今年8月，已成功吸引逾23萬名來自全球不同界別的精英來港工作和發展。人才辦本月更將分別訪問北京，以及英國和瑞士等海外國家，期望招攬會計、工程建築和酒店管理等不同範疇的人才。