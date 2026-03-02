中東局勢升溫 孫玉菡稱港更有力吸人才 人才高峰會周本月中開鑼
撰文：賴卓盈
勞工及福利局局長孫玉菡今（2日）指，自2022年底起，政府透過一系列「搶人才」計劃，吸引超過27萬名人才抵港定居發展，其中有10萬人經高才通計劃來港，佔整體約四成。中東局勢近日緊張，孫玉菡認為，香港環境安全穩定，充滿發展機遇的地方，相信可吸引人才。
三年多吸引超過27萬名人才抵港定居發展 高才通佔四成
自2022年底起，政府透過一系列「搶人才」計劃，吸引超過27萬名人才抵港定居發展，其中有10萬人經高才通計劃來港，佔整體約四成。孫玉菡指，本港過去3年推出人才政策，吸引不少金融、貿易、航運和創新科技領域的高管來港發展，形容成績令人鼓舞。
孫玉菡：香港環境安全穩定 充滿發展機遇
孫玉菡稱，今年是國家「十五五」規劃開局之年，行政長官領導各政策局主動對接國家的規劃框架，人才是競爭的核心動力，香港會更好地融入國家發展大局，加快建立世界級人才儲備。中東局勢緊張，孫玉菡認為，香港環境安全穩定，充滿發展機遇的地方，相信可吸引人才。
期望「全球人才高峰會周」能吸引全球「千里馬」
「全球人才高峰會周」將於本月舉行，他期望藉活動展示本港基建、優美港灣及美食。他指香港的吸引力高，期望今次活動能吸引全球「千里馬」。
人才辦公室總監陳海勁預計，今年有7000人參與「全球人才高峰會周」。他指，人才辦今年計劃出訪超過20次，包括內地、亞太區、歐洲等。對於中東局勢緊張，他稱會視乎本港企業對人才的需求及當地人才供給決定，人才辦會與中東的大學及商會溝通，審視合適出訪時間。
