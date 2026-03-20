全球人才高峰會周｜兩大重點活動圓滿舉行　參與人次勝預期

香港人才服務辦公室舉辦的全球人才高峰會周，兩大重點活動「國際人才論壇」和「機遇匯人才博覽展」一連兩日舉行，於周四（19日）圓滿結束，9項同期舉辦的衛星活動將持續至29日。人才辦總監陳海勁表示，全球人才高峰會周向全球清晰展示香港內聯外通的獨特優勢和發展機遇，其中論壇及博覽展部分，兩日累計錄得超過一萬人現場參與，以及逾17萬線上參與人次，勝於預期。



2026年3月19日，香港人才服務辦公室繼續舉行全球人才高峰會周。圖示機遇匯人才博覽展吸引環球人才參與。（政府新聞處圖片）

2026年3月19日，香港人才服務辦公室繼續舉行全球人才高峰會周。圖示勞工及福利局局長孫玉菡（第二排右七）參觀機遇匯人才博覽展。（政府新聞處圖片）

2026年3月19日，香港人才服務辦公室繼續舉行全球人才高峰會周。圖為勞工及福利局局長孫玉菡於第二日國際人才論壇致辭。（政府新聞處圖片）

孫玉菡：高峰會周向全球人才釋出明確訊號

論壇次日議程涵蓋由香港人才集團主持有關內地產學研用協同發展的專題討論、由創新香港國際人才嘉年華組委會主席分享香港創科及創業生態的研討會，以及香港人力資源管理學會主持的構建香港未來人才庫專題討論。

勞工及福利局局長孫玉菡在國際人才論壇上致辭，為大會次日議程揭開序幕。他表示，表示，透過今屆高峰會周的活動，相信能協助各界更好掌握未來發展趨勢，並同時向全球人才釋出明確訊號：香港憑藉國家的支持及自身優勢，是他們最佳的事業發展舞台，透過匯聚人才力量，長遠助力國家發展。

2026年3月19日，政務司司長陳國基出席由香港人才服務辦公室主辦的共建國家高水平人才高地交流會，並在大會致歡迎辭。（政府新聞處圖片）

2026年3月19日，由香港人才服務辦公室主辦的共建國家高水平人才高地交流會，與會嘉賓合照。（政府新聞處圖片）

陳國基：積極對接「十五五」打造人才高地戰略部署

同日下午，在人才辦主持的共建國家高水平人才高地交流會中，政務司司長陳國基及人力資源和社會保障部副部長俞家棟分別致辭，勞工及福利局孫玉菡則作總結發言。會議邀請約100位來自中國內地和澳門負責人才工作的政府單位代表，以及內地頂尖大學的代表參與，匯聚各地引才、留才、育才和用才經驗，探討《十五五規劃綱要》下的人才招攬和培育方針。

陳國基指出，人才是發展新質生產力的核心，香港作為國家的國際門戶與超級聯繫人，具備匯聚全球智慧、驅動創新發展的重要功能。特區政府將積極主動對接《十五五規劃綱要》有關打造人才高地的戰略部署，建設更具國際競爭力的人才引進與培育體系，吸引全球頂尖人才匯聚，為國家強國建設貢獻香港力量，開創香港高質量發展新局面。

2026年3月19日，人力資源和社會保障部副部長俞家棟出席由香港人才服務辦公室主辦的共建國家高水平人才高地交流會，並在大會致歡迎辭。（政府新聞處圖片）

2026年3月19日，香港人才服務辦公室繼續舉行全球人才高峰會周。圖示圖示勞工及福利局局長孫玉菡（左一）及國際青年商會世界會長 Alejandra Castillo（右一）一同見證人才辦總監陳海勁（左二）與國際青年商會中國香港總會會長連冠鴻（右二）簽署合作協議。（政府新聞處圖片）

同日，孫玉菡亦見證人才辦總監陳海勁與國際青年商會中國香港總會會長連冠鴻簽署合作協議，通過商會遍及全球114個國家和地區超過150,000青年領袖會員網絡，邀請全球人才前來探索香港及粵港澳大灣區的發展機遇。