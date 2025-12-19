人才辦今年已辦12場招聘會 其中4場收逾1.6萬份履歷表
撰文：蕭通
出版：更新：
香港人才服務辦公室周四（18日）舉辦求職主題研討會，協助來港人才了解薪酬趨勢及招聘甄選技巧。人才辦今年已舉辦16場有關求職、就業及創業的主題研討會，並先後與業界合辦12場線上線下招聘會，致力協助人才就業，落戶香港。
12場共超過20萬人次參與
人才辦公布，該12場招聘會聚焦創新科技、金融、航運和貿易等香港重點發展領域，共超過20萬人次參與，成功讓國際人才與本地僱主對接，協助他們順利在港開展事業。
當中四場為線上招聘會，讓全球人才能不受地域或時區限制，與本地企業直接交流，探索香港發展機會。四場活動累計收到超過16,600份履歷表，僱主與人才直接交流的面談環節共錄得超過21,000次對話。參與人才主要來自內地、英國、德國、瑞士、美國、加拿大、新加坡、馬來西亞及澳洲等。各參加企業與人才均肯定活動的成效，表示有意繼續參加。
明年3月辦全球人才高峰會周
人才辦總監陳海勁表示，人才辦明年會繼續舉辦招聘會、專題研討會、工作坊和共融活動支援來港人才，並於明年3月舉辦全球人才高峰會周，促進海內外人才交流，積極打造香港成為國際高端人才集聚高地。
