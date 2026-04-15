宏福苑｜何不用無人機、擲水彈？　消防：全有局限　甚或造成危險

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（15日）舉行第十二場聽證會，由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。他回應了坊間對當日救火行動的質疑，提到無人機、用直升機投擲水彈等，都有局限，甚或會造成危險；內地的百米高鋼梯車，則因重量及大小，無法在本港道路使用。



黃思律又指，面對如此大災難，「好抱歉我哋可以做嘅嘢有限，我哋都係血肉之軀。」他認為應由預防着手，「唔係等件事發生再去做。」



大埔宏福苑大火獨立委員會第十二場聽證會，由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。（湯致遠攝）

大埔宏福苑大火獨立委員會第十二場聽證會，由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。（湯致遠攝）

為何不用無人機？

黃思律表示，自2017年起，消防處已多方面應用無人機，包括山火救援、勘察、災害等範疇。至於為何當日不用無人機救火，他指，其技術有限，全世界現時仍沒有無人機實際投入救火的案例。無人機飛得愈高，水壓愈低，噴出的水柱只會愈少愈弱；此外，無人機是電子部件，不耐熱，只能承受約50度的溫度，不能太接近火場。

他又指，救火的無人機與一般無人機不一樣，假設無人機重80公斤，載重40KG，必然十分巨型，飛起時會產生強烈下洗氣流，有如直升機將煙吹回火場，「有煽風點火的效果」。

他說，好多網上片段指無人機幫助救火，但其實只是生產商片段，經過不少剪接，他稱不能講完全無用，但實際上技術未成熟。

2026年11月26日，宏福苑下午發生五級火，到晚上仍未救熄，消防開出多條喉管射水撲救。（資料圖片／夏家朗攝）

何不用直升機救火？

黃思律表示，1996年嘉利大廈大火曾用直升機在天台救人，但當時有報道指表現不理想，令滅火有困難。他又指，今次大火比嘉利大廈誇張，有很多濃煙，即使叫飛行服務隊，他們亦有安全考慮。另外，直升機亦會產生下流氣流。

除了氣流問題，他說水彈很重，一般政府飛行服務隊，取一缸水為一至兩噸，如果直接投擲，恐令棚架進一步倒塌，影響同事和居民，令傷亡更慘重，竹枝更會阻礙進入單位。

此外，黃思律說無論外面投擲幾多水彈，亦不能幫助單位救火，「如果咁都得，咁落雨都入到單位。」黃又補充，當日火場的內部開了好多條喉，形容內裡如「瀑布」，「啲水喺樓梯不斷流，水很充足。」出面再擲水彈，基本上無作用。

2026年11月26日，宏福苑下午發生五級火，到晚上仍未救熄，消防開出多條喉管射水撲救。（資料圖片／夏家朗攝）

可否用更多在喉管外部射水？

黃思律說，一般而言，從外圍射水依靠鋼梯，射到單位外牆，製造類似「水簾」的效果降溫，而不會射向單位。若肯定單位內沒有人，才會向單位內天花板射水，沖散單位內的可燃氣體，同時降溫。但他強調始終不能將火救熄，高樓大火始終要依靠內部滅火。他又指，水加熱後產生的水蒸氣若被吸入，會令呼吸道受損。

雲梯是否不夠高？

黃指，雲梯最高是55米，射水後可達約20層樓高，與最先進城市的鋼梯相若。至於內地的100米高鋼梯車，展開後四隻腳架各有10米距離，相當於四條行車線。他又指，100米高鋼梯車重60噸至80噸不等，本港道路無法承受該重量；深圳亦有一架，都有固定路線，無法在舊區使用。

他補充，鋼梯永遠有物理限制，例如宏福苑有30層樓，環球貿易廣場甚至最高達過百層，故內部救援和依賴內部消防系統，是消防處最重要的策略。

大埔宏福苑大火獨立委員會第十二場聽證會，由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。（湯致遠攝）

大埔宏福苑大火獨立委員會第十二場聽證會，由消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律作供。（湯致遠攝）

救火時為何不拆竹棚？

黃思律指，如受大火波及的竹棚，當時已因為索帶被燒斷而跌落。他又指，若貿然拆除竹棚，竹棚放在地面，會阻礙救援工作，亦不知會否對其他人影響。只要打通進入火場的路便已足夠，沒有必要拆棚。

「好抱歉我哋可以做嘅嘢有限」

黃思律本身屬於災難應變隊，2023年土耳其地震後，曾加入搜救隊往當地救災。他表示，面對如此大災難，「好抱歉我哋可以做嘅嘢有限，我哋都係血肉之軀」、「我哋盡晒力，但結果唔係理想」，他認為應由預防着手，「唔係等件事發生再去做。」