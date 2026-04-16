宏福苑｜文件揭原擬分2期搭棚　承建商宏業按法團主席意思8座齊做

大埔宏福苑大火獨立委員會周四（15日）舉行第13場聽證會。大火中八座大廈燒了七座，居民質疑大維修全部大廈均搭棚，才導致「火燒連環船」。聽證會披露文件，宏福苑大維修原本有計劃分期每四座搭棚，惟後來承建商宏業建築工程堅持因時任法團主席鄧國權想「快啲完」，才致八座全部搭棚。



《香港01》宏福苑五級火專頁

受宏福苑火災影響的七幢樓宇居民，4月20日起可分批返回單位執拾物品，最多4人上樓，可逗留最多3小時。（資料圖片/梁鵬威攝）

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死者家屬李國鴻曾向宏業表明反對8座同時搭棚

聽證會上午傳召關注大維修工程的宏福苑死者家屬李國鴻作供。李的母親與兩名外傭，不幸在大火中罹難。

大維修期間，由於母親仍住在宏福苑，退休前從事裝修工程的李國鴻十分關心工程細節。新法團上任後，每周六安排與承建商宏業及顧問公司鴻毅開會，李場場都有參與。

李曾在工程會議上，曾問宏業大維修可否分階段進行，惟宏業引述鄧國權曾希望快啲完工程，故在八座大廈同時搭棚，李不同意做法，惟宏業又稱鄧「應承咗」。李稱，宏業與鄧國權的討論只有「口講」，沒有書信來往，他感到非常奇怪。李憶述，有街坊在工程會議上要求宏業公開鄧國權所答應過的事項，惟宏業沒回覆。

大埔宏福苑大火後，大廈維修承建商宏業建築工程公司被捕董事侯華建（右二戴口罩者）在去年12月22日首度現身開腔談及事件。（資料圖片／陳萃屏攝）

宏業在回標文件曾表示分兩期各4座搭棚

不過在宏業曾回答鴻毅的回標提問文件中，曾展示不同大維修工程的優缺點，提到可以先搭建四座棚架，完成後再搭建另外四座。李稱，這是他最初對工程的了解，共識先做四座，疑宏業中標後改變做法，因鄧國權要求提早完成工程。

此外，文件又披露，宏福苑的工程造價，對比其他屋苑工程，是相當昂貴，5單工程總數及總營業額為1億3000萬，而宏福苑的3.3億工程，是宏業總營業額三倍。