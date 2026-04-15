宏福苑火沒請廣東協助　港消防稱裝備不相容　且再多人也難入火場

大埔宏福苑火災獨立委員會今（15日）舉行第12場聽證會，會上問及為何不尋求廣東省及深圳單位協助救火，消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律解釋當時調配了980位同事，而每日上班有逾千位消防員，認為仍有人手可調配，再者現場已放滿消車，即使有再多人手，亦未必可上樓。黃思律又指，內地部份技術或裝備與香港不相容，如呼吸輔助器及消防系統接口不同，要內地消防人員重新適應有困難。



大埔宏福苑去年發生五級火。 （梁鵬威攝）

雖已調配980人 但如再要人手仍可調配

黃思律表示，大火當日晚上10時，廣東省在邊境聚集約100人及20輛消防車 。黃思律指，香港消防當時調配980人，但每日上班有逾千位消防員，如要人手，仍可調配，認為有足夠的消防員，人力沒有需要找內地幫手。

環境惡劣 再多人手亦未必上到樓

黃思律又指，現場已放滿消車，加上環境惡劣，即使有再多人手，亦未必上到樓。他續指，內地與本港的技術不相容，舉例香港的呼吸輔助器與內地不同，且內地消防亦不熟悉本港消防系統，例如接口不同，「當時好黑，要摸先得，叫佢哋重新適應都有困難。」

消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律（湯致遠攝）

呼吸輔助器不同 「Mayday」與「呼救呼救」 內地人員適應有困難

黃思律說，今次有同事用Mayday呼救，但內地會叫「呼救呼救」。他指出，火災現場環境嘈雜，難以聽得清楚，如不用熟悉語言，不知道是否有人叫。他續說，在香港，工作人員會長響緊急撤離響笛，但內地則會分段響，容易令人有誤會，故認為未準備好讓內地消防員來幫忙。他解釋指，兩地不是用同一個通訊系統，不能直接溝通，若要內地消防人員重新適應有困難。