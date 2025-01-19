詐騙｜西九龍總區舉辦｢寵物巴士」遊 沿途教市民使用防騙試伏器
撰文：韋景全
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電話騙案數字持續高企，又有港人被誘騙至緬甸詐騙園區，西九龍總區「動物守護．社區大使」連同九巴，以及向上游教育慈善基金在昨日（18日）舉辦｢寵物巴士．遊『騙』西九」活動，透過讓一眾寵物與市民接觸，增強大眾的抗騙意識，同時宣傳防止殘酷對待動物的訊息。
共70名參與者、義工及一眾合資格的狗醫生、狗博士昨日乘坐寵物巴士，由下午2時至5時遊轉西九龍區的五個關卡，分別為西九龍警察總部、尖沙咀、紅磡、荔枝角和旺角區。參加者與一眾狗醫生及狗博士在每一個關卡下車，進行宣傳活動，包括教導市民使用「防騙試伏器」、派發防騙及防止殘酷對待動物的宣傳品，市民亦可與特別造型的巴士和動物合照。
西九龍總區指揮官吳樂俊都有出席，他表示，期望能藉此活動提升市民反詐意識及加強對防止殘酷對待動物的關注。
2024年首11個月，全港錄得 5,168宗電話騙案，相比上年同期大幅上升 172.8%，佔整體騙案的32.3%。
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