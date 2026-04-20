11 SKIES何時開業？機管局︰配合SKYTOPIA發展　2028年是好時機

由新世界發展營運的機場11 SKIES，早前傳出多個租戶終止租約，更有報道指機管局考慮與新世界分道揚鑣，研與其他發展商商討接手營運。機管局商務執行總監陳正思今日（20日）表示，新冠疫情過後，大眾的消費習慣已不一樣，購物商場需增加娛樂及餐飲元素，她希望11 SKIES的定位配合整個SKYTOPIA發展，而SKYTOPIA遊艇港灣第一期、亞洲博覽館第二期、無人駕駛運輸系統，同樣在2028年陸續完工，因此正是11 SKIES逐步開業的好時機。



2026年4月20日，機管局舉行SKYTOPIA啟動儀式。（歐陽德浩攝）

早前《彭博》引述消息人士報道，新世界集團旗下的綜合娛樂購物城11 SKIES有多個租戶終止租約，甚至與新世界鄭氏家族有關聯的周大福珠寶門市也撤出商場，其他已撤離的租戶包括Uniqlo、Y-3以及六福珠寶。

報道另稱，機管局正考慮與新世界分道揚鑣，並已與其他開發商接洽，商討接手營運的安排，正在考慮的方案包括放棄至少部分保證租金，以換取對項目的控制權。

機管局商務執行總監陳正思表示，2028年是重要的一年，機場內有多個項目將會陸續落成。（歐陽德浩攝）

11 SKIES定位改變 增娛樂及餐飲元素

機場管理局今日（20日）舉行SKYTOPIA遊艇港灣項目啟動儀式，被問到11 SKIES的最新進展，商務執行總監陳正思表示，一直與發展商新世界發展「非常高度地溝通」，惟隨着新冠疫情過後，大眾的消費習慣已不一樣，因此購物商場的定位也隨之改變，例如增加娛樂及餐飲元素。

今天講緊食、玩，先到買，所以（11 SKIES）娛樂、餐飲元素都會增加。 機管局商務執行總監陳正思

陳正思指，2028年正是11 SKIES逐步開業的好時機。（歐陽德浩攝）

陳正思︰2028年是11 SKIES逐步開業的好時機

陳正思又指，希望11 SKIES的定位配合整個SKYTOPIA發展，而2028年正是重要的一年，機場內有多個項目將會陸續完工，包括SKYTOPIA遊艇港灣第一期、亞洲博覽館第二期、無人駕駛運輸系統，正是11 SKIES逐步開業的好時機。

至於出租率方面，陳正思透露11 SKIES的辦公大樓正在出租，零售方面基本上未開業。