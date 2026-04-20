五一黃金周2026｜5日長假期料有98萬人次內地客訪港　較去年增7%

內地一連五日的「五一黃金周」假期、即5月1日至5月5日將至，政務司司長陳國基今日（20日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門就內地勞動節黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。



按照入境處的估算，預計一連五日的內地勞動節黃金周期間，約有98萬內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，較去年內地勞動節黃金周增加約百分之七。



旅監局和業界的估算，在內地勞動節黃金周期間預計有約770個旅行團入境香港。旅監局已提醒接待內地入境旅行團的旅行代理商盡量分散入境時間，並協調景點等相關單位採取適當分流措施，做好人流和旅遊巴的管理工作。



政務司司長陳國基4月20日主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門就內地勞動節黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。（政府新聞處）

熱帶氣旋影響機會較低 但雨季間中或受暴雨及強對流天氣影響

當局指，雖預料內地五一假期期間香港受熱帶氣旋影響的機會較低，但由於已進入雨季，可能間中受暴雨及強對流天氣影響。香港天文台會盡早發放相關天氣資訊，旅客出遊前請留意天文台的九天天氣預報、最新天氣信息包括特別天氣提示及天氣警告等。

陳國基今日在政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、運輸及物流局副局長廖振新、環境及生態局副局長黃淑嫻，以及其他相關政府部門的代表出席的跨部門工作小組會議後稱，訪港旅客預計會有所增加，港府會做好接待訪港旅客預備工作，迅速應對各種突發情況，確保各項接待旅客的環節能運作暢順。

當局預計五一黃金周金會有大量市民和旅客經各口岸出入境。（資料圖片/運輸署facebook）

按照入境處的估算，預計一連五日的內地勞動節黃金周期間，約有98萬內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，較去年內地勞動節黃金周增加約百分之七。

預計有約770個旅行團入境香港

旅監局和業界的估算，在內地勞動節黃金周期間預計有約770個旅行團入境香港。旅監局已提醒接待內地入境旅行團的旅行代理商盡量分散入境時間，並協調景點等相關單位採取適當分流措施，做好人流和旅遊巴的管理工作，為旅客帶來良好旅遊體驗。各個主要旅遊景點亦已制定特別方案，以應付預期增加的人流。

當局預計今年內地勞動節黃金周期間香港市面將會更加熱鬧暢旺，為各行各業帶來機遇。而各區民政事務處亦會密切留意區內的旅客人流情況，並按實際情況通報相關部門，以加強相關地點的管理安排。