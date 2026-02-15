農曆新年｜中國赴日本旅客料大減　大阪房價降　訪韓人潮或升44%

農曆新年將至，中國春節黃金周假期（2月15日至23日）即將展開，在中日關係惡化下，日媒預料中國赴日旅客將大幅下降，另一邊廂，韓國則估計會迎來農曆新年最龐大的中國旅客人潮，人數料按年暴升44%。



在中日關係進一步轉差下，赴日航班大幅減少，中方部門多次提醒公民避免赴日，日媒預計在農曆新年期間赴日的中國遊客數量會大幅下滑。日媒熊本KAB報道，根據上海一間旅行社社長講述，日本旅遊業務生意額至少下降40%，甚至超過50%。他指東南亞成為今年熱門的海外旅遊目的地。

日媒：大阪酒店房價降

在大阪市中心的酒店，中國遊客的佔比由2025年的近30%，降至2026年1月的8%，有大阪酒店代表向傳媒指，大阪酒店的房價整體出現下降。日本酒店預訂平台Tripla數據則顯示，日本全國同期中國遊客酒店的預訂取消率達到53.6%，較2025年農曆新年假期上升14.9個百分點。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

另一日媒ANN則指，中國旅客也可能棄日轉韓，赴韓數量預計大幅增加，且不少遊客已提前抵達韓國，各大旅遊景點非常熱鬧。

農曆新年料19萬中國遊客赴韓觀光

韓國政府2月11日公布數字，預計在農曆新年期間，中國會有高達19萬遊客赴韓國觀光，將較去年同期暴升44%，據韓媒指，這也會是歷來農曆新年期間的新高數字。據政府稱，在1月，中國遊客數字已較去年同期上升逾20%。

2026年1月在韓國首爾景福宮外（Getty）

當地業界認為原因與中日關係有關，中國旅客改為選擇韓國。

旅遊市場研究公司ChinaTradingDesk更預測，今年農曆新年期間會有23萬至25萬中國遊客赴韓，此與去年同期相比的增幅達到52%。