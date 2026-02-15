農曆新年｜陳茂波：本港氣氛濃厚　春節黃金周遊客日均料增6%

撰文：文維廣
【農曆新年/年宵花市】明日（2月16日）就是年廿九除夕，財政司司長陳茂波表示，香港農曆新年糅合傳統與現代特色，氣氛濃厚，又有不少盛事活動和表演，可吸引不少旅客來體驗。他引述入境處數據指出，春節黃金周假期期間，預計訪港的內地旅客量將有143萬人次，日均訪客人數料按年上升約6%。

2月14日，陳茂波到訪維園年宵市場支持消費，並向市民送上祝賀。（陳茂波網誌）

陳茂波今日在每周網誌向市民拜早年。他表示，他昨天與同事一起探訪了兩個家庭，並到訪維園年宵市場，向市民送上新春祝福。他跟一些年宵攤檔商戶聊天時，他們都說今年氣氛比去年好。他到訪一些由大學生和中學生承投的攤位，稱讚他們各自創作了多款以馬年為主題的產品和賀年潮語，應節又有趣，突顯出他們敏銳的時代感和創意。

陳茂波指出，香港的農曆新年氣氛濃厚，讓市民有豐富精彩的選擇，更吸引到不少旅客到來體驗。今年以來，旅客數字持續增加，從1月1日到上周五訪港旅客人次達723萬，比去年同期增加9.6%，當中海外旅客更顯著增加16.4%。

他又介紹，周二年初一開始，本港有一系列大型活動，讓香港在整個新年期間盛事連連、區區熱鬧。

