農曆新年｜林定國探訪「上樓」劏房戶　何永賢訪義華大廈遷走居民

農曆新年將至，特區政府主要官員近日紛紛「落區」探訪市民，送上新年祝福。其中，律政司司長林定國到訪大坑勵德邨，先後探訪一個由曾由劏房投到過渡性房屋，再成功「上樓」的三人家庭，以及一對與已婚兒子居於同座不同單位的長者夫婦。



房屋局局長何永賢則到啟德簡約公屋，探訪一名由長沙灣義華大廈劏房遷入的住戶。該大廈業主早前因應《簡樸房條例》3月生效，要求逾百名劏房住戶在3月底前退租遷走。



律政司司長林定國到大坑勵德邨探訪，為居民送上新年祝福。（林定國facebook）

林定國走訪勵德邨 冀市民多關心左鄰右里

林定國在社交平台表示，他早前到勵德邨探訪，與居民閒話家常，也向他們拜個早年。他探訪的第一戶家庭一家三口，戶主任職保安，兒子為中五學生。他們從劏房到過渡性房屋，再在年前搬到勵德邨，對現在的居住環境很是滿意。林定國形容，他在交談過程中完全能感受戶主全心全意照顧家庭，希望家人能有舒適安穩的生活的期盼。

第二戶是兩位長者，他們的已婚兒子也居住在同座另一個單位互相照應，日常又幫忙湊孫。探訪當日，三名孫兒也在，大孫女11歲、孫兒8歲、細孫女2歲，他們乖巧安靜地聆聽着大人們談天說地。林定國表示，農曆新年將近，祝願所探訪的市民在新一年龍馬精神、家宅平安。他也呼籲，大家在準備過年的同時，不妨多關心左鄰右里，把迎接新一年的溫暖和朝氣送到社區家家戶戶。

房屋局局長何永賢到啟德世運道簡約公屋，拜訪最近從長沙灣義華大廈劏房遷入的鄧先生，後者直言在簡約公屋的生活與過往「爭得遠」，以往在劏房要與十戶人共用洗手間和廚房，現在有自己的獨立洗手間和煮食空間，租金更便宜，生活改善了很多。（何永賢facebook）

何永賢：希望有需要市民把握機會告別劣質劏房

何永賢也在社交平台發文，表示她在剛過去的星期五到啟德世運道簡約公屋，拜訪了一名最近從義華大廈遷入的住戶鄧先生。鄧先生笑容滿面地直言，在簡約公屋的生活與過往「爭得遠」，有獨立洗手間和煮食空間，租金又更便宜，生活改善了很多。負責營運該簡屋項目的樂善堂還為行動不便的鄧先生提供了輪椅，現正為他申請電動輪椅。

何永賢表示，隨着「簡樸房」規管將於3月1日開始進行登記，在1年登記期、3年寬限期的前後4年時間內，陸續會有分間單位住戶或要另覓居所。2027年之前，將再有逾2萬個簡約公屋單位落成，另有約1400個新的過渡性房屋項目單位將於今年上半年落成，有大量供應應對社會需求，希望有需要的市民也把握為自己改善生活的機會，與整個香港社會一起告別劣質「劏房」。