農曆新年｜昨日近54萬港人出境　較去年高峰升一成半　近八成北上

【北上 / 農曆新年 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】農曆新年將至，不少港人陸續出外度歲。昨日（14日）有超過72.6萬人次出境，當中近54萬是香港居民，較去年港人出境高峰升近一成半。



臨近農曆新年，昨日（14日）早上在香港機場，有不少市民準備出遊。（資料圖片／洪芷菁攝）

據入境處數字，昨日本港各口岸共有超過118萬人次出入境，當中出境佔逾72.6萬，近54萬人次是香港居民。翻查資料，去年1月25日（年廿六，星期六）為農曆新年前的港人出境高峰，有近47萬港人出境。

至少41.6萬港人經不同口岸北上，最多人經羅湖，有超過11.5萬人次，經落馬洲支線（即內地福田口岸）亦有8萬8千多人次，經高鐵西九龍站則有5.4萬人次。經機場離境港人則有6.4萬人次。

入境處早前預計，昨日至本月23日，預計約有1,138萬人次，經各口岸進出香港，大部分經陸路口岸進出，其中羅湖、落馬洲支線及深圳灣將非常繁忙。