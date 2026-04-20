尖沙咀酒吧命案　8男涉誤殺稱非預謀　官指情況接近謀殺押後判

尖沙咀柯士甸道一間酒吧疫情期間發生黑幫打鬥，「和X和」的顧客和「14K」的「睇場」發生爭執，顧客一方之後召喚更多成員到場，「睇場」寡不敵眾，其中一人被玻璃樽掟中頭後再被襲擊，終重傷死亡，另外亦有其他人受傷。控方後來檢控8男，其中6男認誤殺，另兩人經審訊亦被裁定誤殺罪成。其中7人今(20日)在高等法院求情並指事件非預謀，有律師更建議判監4.5年至8年，惟法官陳慶偉指本案嚴重情度接近謀殺，押後判刑並會稍後通知控辯雙方判刑日期。



8名被告全部涉誤殺罪

本案共有8名被告，其中2人：陳政希(29歲)及王永滐(27歲)，經審訊被裁定謀殺罪不成立，但誤殺罪成立，兩人亦被裁定意圖傷人罪成，王被控的襲擊他人致造成身體傷害罪亦成立。

另6名被告開審前已承認誤殺及傷人等4罪，他們包括：被告楊鎮邦（46歲）、謝展聰（34歲）、楊焯熙（28歲）、蔡旻龍（27歲）、黃朗祺（31歲）和許有謙（39歲）。除蔡旻龍稍後求情，其他被告今透過代表律師求情。

男子麥志健被送院時已告不治。(資料圖片)

涉事的樓上酒吧位於尖沙咀柯士甸道。(資料圖片)

涉事的樓上酒吧位於尖沙咀柯士甸道。(資料圖片)

官指陳及王是案中主犯

被告陳政希的代表大律師求情指，同意本案涉及黑社會打鬥，本案死者麥志健倒地後，仍然繼續被襲，但指麥打鬥時亦使用武器，過往相類案例，其誤殺罪的量刑起點為監禁4.5年至8年。惟法官指，陳政希及王永滐雖然被裁定誤殺罪成，但案情顯示麥倒地後，未即時去世，仍然受到襲擊，且麥身上有30多處傷勢，都是一分鐘內做成，認為本案接近謀殺，而陳政希及王永滐是案中主犯。

辯方指打鬥非預謀

被告王永滐的代表大律師則指，本案因一些無謂的爭拗引發打鬥，並非有預謀犯案。案中是一名叫「嘉星」的男子以玻璃樽掟中麥，認為陳政希和王永滐的角色較「嘉星」輕。辯方求情時亦指，楊焯熙只是為協助朋友，才愚蠢犯案。至於黃朗祺和許有謙則指，他們不是案中的主腦。

死者是酒吧睇場

所有被告涉及的控罪，指他們於2020年10月6日誤殺麥志健，和襲擊溫少龍、蔡亮和馮飈南。案情指，涉案酒吧的其中一個老闆為謝展聰(花名「聰頭」)，屬黑社會「和X和」成員。酒吧有多名「睇場」，包括本案死者麥志健(36歲，下稱：麥)，和另3名傷者溫少龍、蔡亮和馮飈南，他們則屬另一黑社會幫派「14K」的成員。

部份被告是當晚的酒吧顧客

於2020年10月5日晚上，多名「和X和」成員包括謝展聰、陳政希、王永滐、楊焯熙、蔡旻龍和一名叫「嘉星」的男子，在酒吧的其中一間房間飲酒。而多名「14K」的成員，包括一名叫「魚旦」的男子，亦到該酒吧飲酒。

爭執後有人吹雞叫更多成員到場

凌晨時分，在場飲酒的「和X和」和「14K」成員爭執，「睇場」嘗試分開兩伙人，但兩伙人隨後發生打鬥，謝展聰則「吹雞」召喚更多「和X和」的成員到場，楊鎮邦、黃朗祺和許有謙因此到達酒吧。

睇場寡不敵眾捱打

多名「睇場」寡不敵眾，被「和X和」的成員拳打腳踢，又遭人掟酒樽、酒杯和酒壺等。其中「嘉星」以玻璃樽掟中麥的額頭，麥因此倒地，陳政希及王永滐向已倒地的麥繼續施襲。麥被襲後躺在血泊中，救護員到場時，麥已沒有呼吸和脈搏，他隨即被送院，扺達醫院前已宣告不治。此外，同案三名「睇場」溫少龍、蔡亮和馮飈南亦受傷。

案件編號：HCCC39、40/2024