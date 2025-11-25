尖沙咀酒吧命案　「睇場」被玻璃樽擊中頭倒地　兩男涉見狀繼續打

尖沙咀柯士甸道一間上樓酒吧，5年前疑發生黑幫打鬥，釀成1死3傷，兩名男子被控謀殺和有意圖而傷人等罪。他們否認指控，案件今(25日)在高等法院開審。



控方案情指，兩名被告屬黑社會「和勝和」成員，他們和其他成員到涉案酒吧飲酒，和另一黑社會「14K」的「睇場」爭執。兩被告的人士再「吹雞」召喚更多人到場，兩幫人馬發生打鬥，「14K」一伙寡不敵眾。負責「睇場」的事主被人用玻璃樽掟中頭部倒地，兩被告見事主倒地後涉繼續襲擊，包括用酒壺打他，事主最終死亡。



兩名被告：陳政希(28歲)及王永滐(27歲)，被控1項謀殺和2項有意圖而傷人罪，指他們於2020年10月6日，連同他人謀殺麥志健，和意圖使溫少龍和蔡亮身體受嚴重傷害。王永滐另被控1項襲擊他人致造成身體傷害罪，指他於同日連同他人襲擊馮飈南。

涉事的樓上酒吧位於尖沙咀柯士甸道。(資料圖片)

數名傷者被送醫院治理。(資料圖片)

男子麥志健被送院時已告不治。(資料圖片)

事主在酒吧任睇場

控方開案陳詞指，涉案酒吧位於尖沙咀柯士甸道金門商業大廈一樓，其中一個老闆為「聰頭」，屬黑社會「和勝和」成員。酒吧有多名「睇場」，包括本案的死者麥志健(36歲，下稱：麥)，和另3名傷者溫少龍、蔡亮和馮飈南，他們則屬另一黑社會幫派「14K」的成員。

為不明原因吵架引發兩幫人推撞

2020年10月5日晚上，多名「和勝和」成員在酒吧的其中一間房間飲酒。兩名被告是「和勝和」成員，首被告的「大佬」是「聰頭」，3人同晚先後加入。至凌晨時分，眾人在該房間外爭執。控方指，他們的爭執原因不明，可能是「和勝和」成員「嘉星」，和另一名叫「魚旦」的人爭執，亦可能因當時正值疫情，酒吧只可以營業至晚上12時，要求顧客離開引起。

麥所屬一伙寡不敵眾

「和勝和」和「14K」兩幫人馬推撞後，「和勝和」的人馬返回房間，並「吹雞」召喚更多「和勝和」的成員到場，之後兩幫人在酒吧內打鬥，麥所屬的「14K」一伙寡不敵眾。

眾事主被掟酒樽酒杯及酒壺

兩名被告、「嘉星」和男子A衝向麥和馮飈南，並以酒樽、酒杯和酒壺掟向他們，麥和馮恉有受傷，其中「嘉星」以玻璃樽掟中麥的左額，麥因此倒地。其後，「嘉星」和男子A離開，兩名被告向已倒地的麥繼續施襲，包括用酒壺打麥。同案三名傷者被首及次被告等「和勝和」一伙的人掟玻璃樽等。「和勝和」人馬一度離開酒吧，其後首被告等人折返繼續施襲。

救護員到場時麥已無呼吸脈搏

控方指，麥被襲後躺在血泊中。救護員到場時，麥已沒有呼吸和脈搏，他隨即被送院，扺達醫院前已宣告不治。

兩被告只認曾掟玻璃樽

案發後，首被告到多間酒店房間躲避，至同月10日被捕。他在警誡下稱，曾在酒吧向麥掟酒樽，但否認殺人。他在錄影會面稱，麥倒地後，他便離開，控方指其說法不實。次被告則於同月30日被捕，他在警誡下稱：「我無殺人，我剩係用玻璃樽掟佢哋」。

案件編號；HCCC39/2024