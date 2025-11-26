尖沙咀酒吧命案　證人叫客離開　被反問：我係老闆唔可以飲夜啲咩

尖沙咀酒吧一名「睇場」疑遇襲身亡案續審，在事件中同告受傷的一名酒吧職員今（26日）作供，他稱案發時正值疫情，酒吧在午夜12時要關門，他凌晨通知在房的客人要離開，惟其中一房的客人，是屬「和勝和」的「聰頭」，他亦是該酒吧的老闆之一，「聰頭」見他時反問：「我係老闆，我唔可以飲夜啲咩？」他感到房內眾人不滿，並發生碰撞，他的衣服被扯爛，後來更有5至6人衝入酒吧，全部自稱屬「和勝和」，場面更混亂，他與其他「睇場」等人被投擲玻璃樽、玻璃杯等，最後逃到大房暫避，並見其中一名「睇場」後腦流很多血。



兩名被告分別為陳政希(28歲)及王永滐(27歲)，他們被控1項謀殺和2項有意圖而傷人罪，指他們於2020年10月6日，在香港連同其他人，謀殺麥志健，和意圖使溫少龍和蔡亮身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害兩人。王永滐另被控1項襲擊他人致造成身體傷害罪，指他於同日連同其他人，襲擊馮飈南致造成他的身體受傷害。

溫稱曾與首被告在另一酒吧共事

獲豁免予起訴的證人溫少龍作供指，年輕時加入黑社會「14K」，曾於尖沙咀多間酒吧任「睇場」。他在柯士甸道一間酒吧工作時，首被告陳政希「P仔」是該酒吧的侍應。

N1的睇場多屬「14K」成員

於2020年7、8月起，溫在涉案酒吧「N1」任「睇場」，當時酒吧的其中一個老闆是「聰頭」。「N1」的其他「睇場」包括本案的死者麥志健、「阿明」、馮飈南「阿南」、蔡亮「阿亮」，他們都屬「14K」成員。

不知首被告是否黑社會成員

他續指，「P仔」常和「聰頭」到「N1」，溫一星期見到綽號「P仔」的首被告至少2、3次。溫指「聰頭」是「和勝和」成員，和「P仔」屬朋友關係，但他不肯定「P仔」是否黑社會成員。

通知客人離開時發生衝突

於2020年10月5日晚上，「聰頭」和「P仔」等人在「N1」其中一個細房飲酒。因當時正情疫情，酒吧只能營業至午夜12時，溫於午夜時分進入細房，通知其中一間房的客人飲完他們的酒要離開。「聰頭」反問：「我係老闆，我唔可以飲夜啲咩？」溫回應指，需跟從政府規定，希望不要為難他。

聰頭打電話後不久有5至6人衝入

溫續指，眾人對他不滿並發生推撞，他的上衣被扯爛後，離開房間，並見到「聰頭」打電話。約10分鐘後，5、6人衝入酒吧，他們自稱屬「和勝和」成員，場面開始混亂，有人在吧枱打架，其後投擲物品，溫等人因此退入大房。他形容當時不停被投擲玻璃樽、玻璃杯，但未能道出是誰人掟雜物。打鬥後，「阿南」指麥後腦流很多血。溫的右眼亦被白蘭地酒樽掟中，頭部流血。

細房的人亦曾與魚旦口角

辯方盤問時指，根據溫於2020年10月6日錄取的口供，細房內的人和「睇場」的爭執，是因酒吧需要午夜關門引發，惟他於2022年錄取的口供，除了講及該原因，亦指他聽到細房的人和一名叫「魚旦」的人 口角。溫不知道他們為何口角，只聽到「魚旦」曾稱：「唔俾面佢。」溫遂把「魚旦」帶到大房。

溫指該說法屬實，但他和細房的人爭執，則是因酒吧要關吧，他催促房內的人飲完酒要離開而引起。他又指，「魚旦」不屬「N1」的人，但曾到該酒吧飲酒。

辯方指麥在天花板取出膠棍

辯方續指，作為「睇場」，溫等人需要武器保護自己，溫否認。辯方庭上播放閉路電視片段，顯示麥在「N1」近門口的天花板，取出至少兩支膠棍。溫指，他不知道天花板收藏膠棍。

