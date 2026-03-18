尖沙咀酒吧命案　「睇場」被玻璃樽擊中再被打　兩男脫謀殺罪

尖沙咀柯士甸道一間酒吧於6年前疑發生黑幫打鬥，多名黑社會「和勝和」成員到酒吧飲酒，和另一黑社會「14K」的「睇場」爭執。「和勝和」一伙再「吹雞」召喚更多人到場，兩幫人馬發生打鬥，「14K」一伙寡不敵眾。其中一名「睇場」疑被人用玻璃樽掟中頭部倒地，再遭襲擊，最終不治，另三名「睇場」亦被襲受傷。兩名被指涉行兇的男子，被控謀殺和有意圖而傷人等罪。他們否認控罪受審，陪審團今(18日)在高等法院退庭商議後，裁定兩人謀殺罪不成立，誤殺罪和其他傷人的控罪則成立。法官把案件押後判刑，兩人繼續還押看管。



涉事的樓上酒吧位於尖沙咀柯士甸道。(資料圖片)

男子麥志健被送院時已告不治。(資料圖片)

數名傷者被送醫院治理。(資料圖片)

兩被告脫謀殺罪

兩名被告：陳政希(28歲)及王永滐(27歲)，被控1項謀殺和2項有意圖而傷人罪，指他們於2020年10月6日，連同他人謀殺麥志健，和意圖使溫少龍和蔡亮身體受嚴重傷害。次被告王永滐另被控1項襲擊他人致造成身體傷害罪，指他於同日連同他人襲擊馮飈南。

4男3女組成的陪審團經約4小時的退庭商議，裁定兩名被告謀殺罪不成立，而誤殺罪則成立。此外，陪審團亦裁定兩名被告被控的意圖而傷人罪，和次被告被控的襲擊他人致造成身體傷害罪都成立。

另有6名被告承認誤殺

控方庭上透露，另有6名被告原本被控謀殺罪，而控方接納他們承認誤殺罪。法官陳慶偉把本案押後，屆時將一併處理本案兩名被告和該6名被告的判刑，而法官將會就判刑日子再通知與訟各方。

死者是涉案酒吧的睇場

案情指，涉案酒吧的其中一個老闆為「聰頭」，屬黑社會「和勝和」成員。酒吧有多名「睇場」，包括本案死者麥志健(36歲，下稱：麥)，和另3名傷者溫少龍、蔡亮和馮飈南，他們則屬另一黑社會幫派「14K」的成員。

案發當晚爭執原因不明

兩名被告是「和勝和」成員，首被告的「大佬」是「聰頭」。於2020年10月5日晚上，多名「和勝和」成員在酒吧的其中一間房間飲酒，包括兩名被告和「聰頭」。至凌晨時分，眾人在該房間外爭執。控方指，他們的爭執原因不明，可能是「和勝和」成員「嘉星」，和另一名叫「魚旦」的人爭執，亦可能因當時正值疫情，酒吧只可以營業至晚上12時，要求顧客離開引起。

麥左額中玻璃樽後倒地

兩幫人馬推撞後，「和勝和」一伙返回房間，並「吹雞」召喚更多「和勝和」的成員到場，之後兩幫人在酒吧內打鬥，麥所屬的「14K」一伙寡不敵眾。兩名被告、「嘉星」等人衝向麥和馮飈南，並以酒樽、酒杯和酒壺掟向他們，傷及兩人。其中「嘉星」以玻璃樽掟中麥的左額，麥因此倒地。其後，兩名被告向已倒地的麥繼續施襲，包括用酒壺打麥。

首被告被指曾折返繼續施襲

此外，同案三名傷者被兩被告等「和勝和」一伙的人掟玻璃樽等。「和勝和」人馬一度離開酒吧，其後首被告等人折返繼續施襲。

麥送院時已有呼吸

麥被襲後躺在血泊中，救護員到場時，麥已沒有呼吸和脈搏，他隨即被送院，扺達醫院前已宣告不治。

首被告只認曾掟玻璃樽

首被告於同月10日被捕，在警誡下稱曾在酒吧向麥掟酒樽，但否認殺人。他在錄影會面稱，麥倒地後，他便離開。次被告則於同月30日被捕，他在警誡下稱：「我無殺人，我剩係用玻璃樽掟佢哋。」

案件編號；HCCC39/2024