移澳女子涉2019年藏鐳射筆　返港被捕兼遭檢控　案6.2再提訊

21歲女子涉於2019年9月，在炮台山的公眾地方管有2支鐳射筆及3罐噴漆。她其後移居澳洲，早前返港後被捕，並被控在公眾地方管有攻擊性武器，及管有物品意圖損壞財產等兩罪。案件今（20日）在東區裁判法院再訊，裁判官林子康應控方申請，將案押後至6月2日，以待索取法律意見。辯方強調，案發至今已6年半，被告已經移民，不准離港對其工作造成影響，辯方已準備好答辯，希望是最後一次押後。並申請只需每周到警署報道1次，獲林官批准。



女被告陳昫菁（21歲，賭場職員），被控在公眾地方管有攻擊性武器，及管有物品意圖損壞財產罪，指她於2019年9月8日，在炮台山電氣道218號至英皇道147號之間1段油街的公眾地方，管有2個能發出鐳射光束裝置；及3罐噴漆，意圖摧毀或損壞屬於他人的財產。

女被告陳昫菁(中)。(陳蓉攝)

案件編號：ESCC599/2026